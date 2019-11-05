Странные хобби и привычки звезд

У каждого из нас есть привычки, которые окружающим могут показаться странными. Знаменитые люди тоже обладают качествами, которые не все понимают. "Рамблер" собрал звезд, чьи хобби и увлечения многим покажутся слишком необычными. А как считаете вы?

Сара Джессика Паркер днями напролет вяжет и потом с удовольствием ходит по улицам в вещах, связанных собственноручно.

Николь Кидман считает себя экстремалкой и любит прыгать с парашютом.

Том Хэнкс собирает раритетные печатные машинки. Он уже приобрел около 300 штук и готов отдавать нескромные суммы за новые экземпляры для коллекции.

Род Стюарт без ума от железных дорог. Третий этаж дома в Беверли-Хиллз он превратил в музей, где воссоздан Чикаго тридцатых годов с железными дорогами.

Анджелина Джоли с 12 лет коллекционирует ножи, отдавая предпочтения средневековым клинкам.

Леонардо Ди Каприо обожает играть в покер на деньги и не отказывается от игр во время съемок и в благотворительных поездках.

Элтон Джон — фанат очков. У него целая коллекция из 20 000 очков, за что Элтон получил звание лучшего очкарика Соединенного королевства.