Как неудачи на пробах рушат карьеры актеров

Успех фильма зачастую определяется выбор исполнителя на роль главного героя. Но во время кастинга некоторые исполнители получают отказ, и это становится еще более обидным, когда созданный фильм становится хитом. А иногда подобный отказ буквально ломает карьеру артиста. "Рамблер" вспомнил актеров, которые упустили роли в самых популярных фильмах.

Стюарт Таунсенд

Одним из заметных героев в саге «Властелин колец» был Арагорн, сын Араторна. Его сыграл актер Вигго Мортенсен , которому роль принесла популярность. А вот Стюарт Таунсенд, другой претендент, оказался в пролете и теперь навсегда останется актером, «который чуть не сыграл Арагорна».

Тамзин Мерчант

Пилотный эпизод сериала «Игра престолов» был катастрофически плох, но, к счастью, проект не закрыли. В пилоте роль Дейенерис Таргариен играла Тамзин Мерчант, но ее заменили на Эмилию Кларк . «Игру престолов» настигла поистине вселенская популярность, Эмилия Кларк стала звездой, а где теперь Тамзин?

Эрик Штольц