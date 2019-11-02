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Как неудачи на пробах рушат карьеры актеров 

Рамблер 2 часа назад
Как неудачи на пробах рушат карьеры актеров
Фото: Кадр из фильма "Джейн Эйр"
Успех фильма зачастую определяется выбор исполнителя на роль главного героя. Но во время кастинга некоторые исполнители получают отказ, и это становится еще более обидным, когда созданный фильм становится хитом. А иногда подобный отказ буквально ломает карьеру артиста. "Рамблер" вспомнил актеров, которые упустили роли в самых популярных фильмах.

Стюарт Таунсенд

Одним из заметных героев в саге «Властелин колец» был Арагорн, сын Араторна. Его сыграл актер Вигго Мортенсен, которому роль принесла популярность. А вот Стюарт Таунсенд, другой претендент, оказался в пролете и теперь навсегда останется актером, «который чуть не сыграл Арагорна».

Тамзин Мерчант

Пилотный эпизод сериала «Игра престолов» был катастрофически плох, но, к счастью, проект не закрыли. В пилоте роль Дейенерис Таргариен играла Тамзин Мерчант, но ее заменили на Эмилию Кларк. «Игру престолов» настигла поистине вселенская популярность, Эмилия Кларк стала звездой, а где теперь Тамзин?

Эрик Штольц

Трилогия «Назад в будущее» — несомненно культовая история. Но Майкл Джей Фокс, сыгравший главного героя, был лишь вторым претендентом на роль. Первым был Эрик Штольц. Он даже снялся в нескольких эпизодах, но режиссер его заменил. После выхода первой части в 1985 году имя Майкла по-настоящему прогремело по всему миру, а Эрик хоть и продолжал работать в кино и на ТВ, не приобрел и десятой части такой же славы.
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Актеры , Назад в будущее , Игра престолов , Эрик Штольц , Майкл Фокс , Эмилия Кларк , Вигго Мортенсен , Стюарт Таунсенд
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