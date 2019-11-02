Что стало с Мамочкой из фильма «Республика ШКИД»

Эта роль стала определяющей в судьбе юного актера. Но принесла она ему не только популярность, но и испытания. О том, как сложилась жизнь Александра Кавалерова , рассказывает «Рамблер».

На съемочную площадку маленький Саша попал совершенно случайно: сыграл небольшую роль мальчика-блокадника в фильме «Балтийское небо». Затем было еще несколько ролей в эпизодах, но настоящая популярность пришла к Кавалерову после съемок в знаменитой картине «Республика ШКИД».

Поначалу Александра планировали взять на роль постоянно голодного Савушкина, но услышав, как мальчик поет, режиссер Геннадий Полока поменял свое решение и отдал Кавалерову роль Кости Федотова (Мамочки).

Кавалеров признавался, что ему не составило труда справиться с ролью, ведь фактически он играл самого себя: Саша был обычным хулиганистым мальчишкой, в школе учился не слишком хорошо, все свободное время проводил на улице. При этом Кавалеров чудесно пел, отлично владея своим голосом. Даже люди, никогда не видевшие «Республику ШКИД», наверняка слышали легендарные песни «У кошки четыре ноги» и «По приютам я с детства скитался» в его исполнении.

После выхода фильма на Кавалерова обрушилась невероятная популярность. Режиссеры наперебой приглашали его сниматься в своих фильмах. В основном Саша играл озорных, но не слишком симпатичных мальчишек. А в 1971 году Кавалеров сыграл свою первую главную роль в военном фильме «Минута молчания», сумев зарекомендовать себя как яркого характерного актера.

После школы Александр пробовал поступить в ВГИК, но с учебой у него в итоге не сложилось: Кавалеров очень много снимался, времени на посещение занятий у него просто не было.

В 1980 году Александр сыграл главную роль в фильме «Мужество», а потом внезапно пропал с экранов на долгие 10 лет. Режиссеры вдруг перестали предлагать ему роль.

Кадр из фильма "Минута молчания"

Кавалеров признавался, что пребывал в это время в глубокой депрессии. Ведь, привыкнув к славе, очень трудно было осознать свою внезапную «ненужность».

Вернуться к работе Александр смог только в 90-е годы, тогда же возобновилась и его концертная деятельность.

В последние годы жизни Александр Кавалеров сильно болел, денег на лекарства едва хватало. Ушел из жизни Мамочка в 2014 году.