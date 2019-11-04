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Лучшие фильмы с Мэттью Макконахи 

Рамблер 41 минуту назад
Лучшие фильмы с Мэттью Макконахи
Фото: Кадр из фильма "Даласский клуб покупателей"
Сегодня импозантному красавцу Мэттью Макконахи исполняется 50 лет. В честь юбилея известного актера «Рамблер» вспоминает его лучшие картины.
Макконахи начал свой путь в кинематографе с романтических комедий, однако уже давно является серьезным драматическим актером.

«Далласский клуб покупателей»

Фильм основан на реальных событиях. Актер сыграл электрика и родео-ковбоя Рона Вудруфа, который наслаждается жизнью и внезапно узнает, что у него СПИД. Но жизнелюбивый Вудруф не согласен с приговором врачей и готов даже нарушить закон ради того, чтобы победить смерть.

«Интерстеллар»

В научно-фантастическом фильме Нолана Макконахи исполнил роль бывшего пилота НАСА Купера, который в попытках объяснить странные события в собственном доме, отправляется сквозь время и пространство вместе с командой исследователей на космическом корабле. Цена разгадки окажется высокой.

«Свободный штат Джонс»

Герой Макконахи фермер Ньютон Найт из Миссисипи дезертирует из армии конфедератов во время Гражданской войны в США. Он не хочет умирать за интересы плантаторов-рабовладельцев. Вскоре к нему присоединяются другие дезертиры. Они начинают новую жизнь в округе Джонс, провозглашая главным законом свободу для всех.

«Мад»

Двое подростков находят в лодке, прибившейся к острову после наводнения, незнакомца по имени Мад (Макконахи). Он рассказывает им, что скрывается от банды охотников за головами, так как убил человека. Сделал он это, чтобы защитить свою возлюбленную, встречи с которой он ждет. Но для того, чтобы они смогли сбежать, лодку придется починить, и Маду нужны помощники.
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Комментарии1 
Редактор:  Полина Алферова
Теги:
Актеры , Далласский клуб покупателей , Интерстеллар , NASA
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