Лучшие фильмы с Мэттью Макконахи

Сегодня импозантному красавцу Мэттью Макконахи исполняется 50 лет. В честь юбилея известного актера «Рамблер» вспоминает его лучшие картины.

Макконахи начал свой путь в кинематографе с романтических комедий, однако уже давно является серьезным драматическим актером.

«Далласский клуб покупателей»

Фильм основан на реальных событиях. Актер сыграл электрика и родео-ковбоя Рона Вудруфа, который наслаждается жизнью и внезапно узнает, что у него СПИД. Но жизнелюбивый Вудруф не согласен с приговором врачей и готов даже нарушить закон ради того, чтобы победить смерть.

«Интерстеллар»

В научно-фантастическом фильме Нолана Макконахи исполнил роль бывшего пилота НАСА Купера, который в попытках объяснить странные события в собственном доме, отправляется сквозь время и пространство вместе с командой исследователей на космическом корабле. Цена разгадки окажется высокой.

«Свободный штат Джонс»

Герой Макконахи фермер Ньютон Найт из Миссисипи дезертирует из армии конфедератов во время Гражданской войны в США. Он не хочет умирать за интересы плантаторов-рабовладельцев. Вскоре к нему присоединяются другие дезертиры. Они начинают новую жизнь в округе Джонс, провозглашая главным законом свободу для всех.

«Мад»

Двое подростков находят в лодке, прибившейся к острову после наводнения, незнакомца по имени Мад (Макконахи). Он рассказывает им, что скрывается от банды охотников за головами, так как убил человека. Сделал он это, чтобы защитить свою возлюбленную, встречи с которой он ждет. Но для того, чтобы они смогли сбежать, лодку придется починить, и Маду нужны помощники.