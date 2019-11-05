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Известный актер лишится половины лица ради роли 

Рамблер 1 час назад
Фанаты фильмов о Бэтмене ждут выхода новой части. Роль главного злодея может исполнить известный американский актер Мэтью Макконахи. Но ради роли ему придется пойти на кардинальные перемены. С образом сногсшибательного красавца придется попрощаться. У его персонажа непростая судьба — бывший прокурор Готэма когда-то боролся с преступностью, но все изменилось после трагического события. Ему плеснули в лицо кислотой, из-за чего половина осталась навсегда изуродованной.
Напомним, что компанию Макконахи в этом фильме составят Роберт Паттинсон, утвержденный на роль Бэтмена. Премьера запланирована 2021 год.
Ранее "Рамблер" писал, кто станет Женщиной-Кошкой в новом фильме о Бэтмене.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Актеры , Видео , Роберт Паттинсон
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