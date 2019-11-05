Известный актер лишится половины лица ради роли

Фанаты фильмов о Бэтмене ждут выхода новой части. Роль главного злодея может исполнить известный американский актер Мэтью Макконахи. Но ради роли ему придется пойти на кардинальные перемены. С образом сногсшибательного красавца придется попрощаться. У его персонажа непростая судьба — бывший прокурор Готэма когда-то боролся с преступностью, но все изменилось после трагического события. Ему плеснули в лицо кислотой, из-за чего половина осталась навсегда изуродованной.