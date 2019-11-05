Миронов назвал «судьбой» встречу в морге 

Известный российский актер Евгений Миронов рассказал о работе над проектом "Я убил царя", премьера которого состоится в этом году. Цифровой интерактивный спектакль был задуман давно, когда актер был занят в другом проекте. Съемки проходили в Екатеринбурге, где Евгения Миронова пригласили на экскурсию в музей, расположенный в одном из залов морга. Смотрителем оказался судмедэксперт Сергей Никитин, который занимался расследованием гибели царской семьи.
«Это же судьба! Я с ним познакомился, привлек к нашей работе, он же познакомил нас со следователем Соловьевым», — отметил Евгений Миронов в интервью изданию "Известия".
Позже, когда работа над новым проектом была в самом разгаре, команда Евгения Миронова сотрудничала с Никитиным и археологами, которые обнаружили останки Марии, дочери императора Николая II.
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