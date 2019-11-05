Как сложилась жизнь актеров «Закрытой школы»

Сериал «Закрытая школа» появился на экранах телезрителей еще в 2011 году и держал их внимание на протяжении четырех сезонов. «Рамблер» расскажет, как сложились судьбы исполнителей главных ролей проекта.

Павел Прилучный

@bugevuge

Не так давно актер выступил продюсером сериала «В клетке» , где одну из главных ролей исполнила его жена. Сейчас Павел продолжает активно сниматься в сериалах и кино, а также играть на театральной сцене.

Агата Муцениеце

После успеха сериала «Закрытая школа» актрису можно было увидеть в сериалах «Геймеры», «Квест» и многих других. Сейчас Агата редко снимается в сериалах и большом кино. Крайняя работа с ее участием — сериал «В клетке».

@agataagata

Большую часть времени она старается проводить с семьей. После свадьбы Агата взяла фамилию мужа Павла Прилучного и родила ему двоих детей: сына Тимофея и дочь Мию.

Луиза-Габриэла Бровина

«Завтрак у папы», «Фантом». Еще до «Закрытой школы» юная актриса имела успех в кинематографе, а эта картина дала ей лишь очередной мощный толчок. После проекта Луиза-Габриэла успела появиться в более чем 20 фильмах и сериалах, среди них «Последний из Магикян»

@luiza.gabriela.brovina

Сейчас актрисе 16 лет и она готовится к поступлению в театральный институт.