Как сложилась жизнь актеров «Закрытой школы» 

Сериал «Закрытая школа» появился на экранах телезрителей еще в 2011 году и держал их внимание на протяжении четырех сезонов. «Рамблер» расскажет, как сложились судьбы исполнителей главных ролей проекта.
Павел Прилучный
Роль избалованного Максима Морозова стала для актера судьбоносной. «Закрытая школа» принесла Павлу новую волну популярности, которая не утихает по сей день. «Школа» также познакомила его с будущей женой — актрисой Агатой Муцениеце. В фильмографии Павла Прилучного появились роли в таких больших проектах, как «Геймеры», «Мажор», «Темный мир: Равновесие», «Любовь с ограничениями» и многих других.
@bugevuge
Не так давно актер выступил продюсером сериала «В клетке», где одну из главных ролей исполнила его жена. Сейчас Павел продолжает активно сниматься в сериалах и кино, а также играть на театральной сцене.
Агата Муцениеце
После успеха сериала «Закрытая школа» актрису можно было увидеть в сериалах «Геймеры», «Квест» и многих других. Сейчас Агата редко снимается в сериалах и большом кино. Крайняя работа с ее участием — сериал «В клетке».
@agataagata
Большую часть времени она старается проводить с семьей. После свадьбы Агата взяла фамилию мужа Павла Прилучного и родила ему двоих детей: сына Тимофея и дочь Мию.
Луиза-Габриэла Бровина
Еще до «Закрытой школы» юная актриса имела успех в кинематографе, а эта картина дала ей лишь очередной мощный толчок. После проекта Луиза-Габриэла успела появиться в более чем 20 фильмах и сериалах, среди них «Последний из Магикян», «Завтрак у папы», «Фантом».
@luiza.gabriela.brovina
Сейчас актрисе 16 лет и она готовится к поступлению в театральный институт.