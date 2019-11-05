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«Пираты XX века»: как Николай Еременко чуть не погиб во время съемок 

Рамблер 34 минуты назад
Как Еременко чуть не погиб во время съемок
Фото: Кадр из фильма "Пираты XX века"
Картина Бориса Дурова "Пираты XX века" вышла на экраны летом 1980 года и моментально стала фильмом-рекордсменом. "Первый советский боевик" стремились увидеть все: и студенты, и школьники, и простые рабочие. Неудивительно, что за один год киноленту посмотрело более 87 миллионов человек.
Впрочем, не факт, что картина имела бы такой же оглушительный успех с другим актерским составом. В "Пиратах XX века" главные роли исполнили Талгат Нигматулин, Петр Вельяминов и Николай Еременко. К слову, последнему во время съемок пришлось тяжелее остальных. Дело в том, что однажды Еременко оказался на грани жизни и смерти. Как это произошло? Выяснял "Рамблер".
Борис Дуров снимал "Пиратов XX века" с апреля по август 1979 года в Крыму. Прежде, чем приступить к съемкам, режиссер предупредил актеров, что они должны быть в хорошей физической форме. Под "хорошей физической формой" Дуров понимал умение плавать, нырять, а также владеть приемами рукопашного боя.
Николай Еременко отказался от услуг каскадера и решил сам выполнять опасные трюки, из-за чего едва не погиб. Согласно сценарию, актер должен был со скалы прыгнуть на палубу корабля. Однако Еременко промахнулся и упал в море. Все бы ничего, вот только ему лишь чудом удалось избежать попадания под лопасть винтов судна.
Впрочем, так или иначе риск Еременко оправдался. Мало того, что картина получила бешеный успех, в 1980-м артиста признали лучшим актером года.
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Комментарии 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Актеры , Талгат Нигматулин , Борис Дуров , Петр Вельяминов , Николай Еременко
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