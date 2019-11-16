Где сейчас актеры из «Маски-шоу»

В 90-е годы эта юмористическая передача была одной из самых популярных на телевидении. А артистов, принимавших в ней участие, знали, без преувеличения, все. Но за их судьбой зрители перестали следить, когда программу сняли с эфира. О том, чем сейчас занимаются популярные герои «Маски-шоу», рассказывает «Рамблер».

Эвелина Бледанс

Наверно, из всех артистов, принимавших участие в шоу, эта актриса сейчас наиболее известна зрителям. Образ соблазнительной медсестры сделал Эвелину узнаваемой.

globallookpress

Сейчас на счету Бледанс более 30 фильмов и сериалов, а также работа ведущей на ТВ.

Владимир Комаров

Артист покинул популярное шоу в 2002 году, а затем вместе с коллегой по проекту «Маски-шоу» Алексеем Агопьяном создал комический дуэт под названием «Одеколон».

Владимир Комаров/vk.com

Но проработав комиком еще некоторое время, Комаров решил «переквалифицироваться» в музыканта: он солист группы «Д-ръ БрМенталь».

Алексей Агопьян

В отличие от своего коллеги Владимира Комарова, Агопьян не распрощался с карьерой юмориста после популярного шоу и распада дуэта «Одеколон». На его счету весьма удачные проекты, среди которых «Большая разница» и «Каламбур».

Кадр из сериала «Таинственная страсть»

Также Алексей вполне востребован режиссерами фильмов и сериалов.

Михаил Волошин

Актер продолжает сниматься в кино, исполняя самые разнообразные роль. Особенно хорошо ему удаются, конечно, комичные образы, а также представители разных национальностей, но не только.

Коллеги по цеху отмечают невероятную способность Михаила перевоплощаться буквально в секунду в кого бы то ни было.