Как Андрей Миронов рисковал жизнью

В нынешнее время есть немного актеров, которые самостоятельное выполняют различные трюки в фильмах. Сейчас наиболее известным актером, не требующим дублера, является Джеки Чан , которым многие восхищаются, а ведь в СССР многие артисты выполняли опасные сцены без участия каскадеров. «Рамблер» рассказывает, что происходило в советском кинематографе до и после введения запрета на выполнение опасных трюков на примере Андрея Миронова

Были времена, когда по вине несчастных случаев в СССР погибли несколько актеров, после чего власти страны решили ввести «Правила по технике безопасности и производственной санитарии на киностудиях СССР», позволяющие выполнять трюки только актерам, прошедшим специальную подготовку, в ином случае в опасных сценах должны быть задействованы дублеры.

Строжайший запрет не помешал желанию многих актеров выполнять трюки самостоятельно. Так, например, Андрей Миронов в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России» исполнил самостоятельно даже самые рискованные сцены. Итальянские актеры были, мягко говоря, в шоке от того, что исполняет этот «сумасшедший» русский.

В одном из эпизодов Миронов на скорости 60 км/ч вылез из кабины пожарной машины и по пожарной лестнице перебрался на ехавший рядом автомобиль «Жигули», после чего залез в салон. В этой сцене актер преодолел расстояние в 11 метров, а каскадеры уверяют, что трюк является сложнейшим даже для бывалых специалистов.

В том же фильме артист самостоятельно выполнил трюк, в котором спускался по ковровой дорожке с шестого этажа гостиницы «Астория», а также висел над Невой на высоте двадцатиэтажного дома, держась за пролет разведенного моста, в то время как под ним проплывал пароход.

На этом подвиги Андрея Миронова не заканчиваются: в одной из сцен актер снялся вместе со львом Кингом, зная, что тот расцарапал спину другому артисту. Миронов отказался от услуг дрессировщика, играя в одном кадре вместе с опасным животным. Притом некоторые сцены не удавалось снять сразу же с первого дубля и артисту приходилось рисковать жизнью по несколько раз.

Миронов не боялся выполнять в кино сложные и опасные трюки, действительно рисковал собой, учитывая, что, по словам его супруги Ларисы Голубкиной, страдал врожденной аневризмой, при которой противопоказаны длительные физические нагрузки.