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Советские актеры, переборовшие судьбу одной роли 

Рамблер 6 часов назад
Советские актеры, переборовшие судьбу одной роли
Фото: Кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
Существует очень много актеров — заложников одной роли и нельзя сказать, чтобы это была положительная оценка, ведь артист должен быть многогранен, иначе он не является состоявшимся в полном смысле этого слова. «Рамблер» публикует подборку советских актеров, которые превосходно сыграли свои роли и пошли дальше, не став останавливаться на достигнутом и доказав миру, что они настоящие профессионалы своего дела.

Олег Табаков

Обаятельный фашист Шелленберг — одна из его лучших ролей, которую ему, к счастью, удалось перерасти. Зато к Табакову на много лет прилипло амплуа кота Матроскина, а после того, как актер озвучил другого известного кота — Гарфилда, то образ лишь закрепился, сменив именование. И все же Табаков в придачу узнаваем как хозяин салуна из «Человека с бульвара Капуцинов», как великолепный и нестандартный Кощей из «После дождичка в четверг», как потрясающе смешной Людовик XIII в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» и как героический Макар в «Достоянии республики».

Евгений Моргунов

Кадр из фильма "Кавказская пленница"
Излишне веселый для большого кино актер успел блестяще сыграть роль предателя в фильме «Молодая Гвардия» прежде чем из-за своего характера надолго распрощался с фильмами первого эшелона. Вылезти из кинематографической опалы Моргунову помог Гайдай, с которым артист позднее разругался, увязнув в ролях по типу Бывалого.

Сергей Мартинсон

Кадр из фильма "Антон Иванович сердится"
Из-за роли композитора Керосинова в фильме «Антон Иванович сердится» ему не давали покоя даже маленькие дети, бегающие за ним с криками «Бензин-Керосин идет!». Актер все же смог завоевать уважение другими комедийными ролями, прославившись не только в пределах СССР, но и в мире: Мартинсона сравнивали с Чарли Чаплином. К сожалению, артист прослыл как исполнитель второстепенных ролей.

Василий Ливанов

Кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
Кто же не знает советского Шерлока Холмса, за роль которого Ливанов удостоился принятия в орден Британской империи. Помимо этого актер известен как тот, кто подарил свой голос Крокодилу Гене, Карлсону и Удаву, длину которого измеряли в попугаях. Кроме того, артист является режиссером и сценаристом таких известных мультфильмов, как «Бременские музыканты» и «По следам бременских музыкантов».

Виталий Соломин

Кадр из телеспектакля "Горе от ума"
Роль доктора Ватсона безусловно одна из самых узнаваемых в фильмографии актера, однако помимо верного друга Шерлока Холмса его хорошо помнят, как Фалька из фильма «Летучая мышь», Николая из «Сибириады» и Дашкова из «Зимней вишни». К тому же по телевизору в свое время показывали театральные спектакли, в которых играл Соломин.
Видео дня. Советские кинозвезды, умершие в нищете
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Редактор:  Надежда Харламова
Теги:
Актеры , Достояние Республики , Бременские музыканты , Молодая гвардия , Семнадцать мгновений весны , Зимняя вишня , Василий Ливанов , Евгений Моргунов , Шерлок Холмс , Чарли Чаплин , Сергей Мартинсон , Виталий Соломин , Олег Табаков
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