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Трагедия актрисы Микаэлы Дроздовской 

Рамблер 2 часа назад
Ее жизнь была похожа на сказку: успешная карьера, прекрасная семья, любящий муж, замечательные дочки. Ее любили зрители и впереди, казалось, еще множество чудесных ролей. Но судьба распорядилась иначе. О трагедии Микаэлы Дроздовской рассказывает «Рамблер».
Микаэла с детства хотела стать актрисой: устраивала для близких всевозможные концерты, выступления, отлично читала стихи. После школы артистичная девушка без труда поступила во ВГИК, а затем ее пригласили служить в Театр-студию киноактера.
Дебютом в кино для Дроздовской стала роль в фильме Самсона Самсонова «За витриной универмага». Картина вышла на экраны в 1955 году, а к 1960-му году в «активе» Микаэлы было уже 7 ролей, в том числе в знаменитых «Добровольцах» Юрия Егорова.
Кадр из фильма "Добровольцы"
Позже были «Семь нянек», «Дайте жалобную книгу», «Гори, гори, моя звезда», «Бег», «Мимино» и другие любимые зрителями фильмы. всего за свою жизнь Микаэла Дроздова приняла участие в качестве актрисы в 52 картинах. Кроме того, ее голосом говорили героини многих зарубежных фильмов, в частности, знаменитых французских комедий.
В семейной жизни тоже все складывалось благополучно. Микаэла была замужем за известным кардиологом Вадимом Смоленским, у супругов подрастали две дочки. Семья была обеспеченной, особых проблем Дроздова не знала и могла назвать себя абсолютно счастливым человеком, у которого в жизни есть все.
Но, к сожалению, всегда и все хорошо быть не может. У судьбы на Микаэлу были свои планы. Как оказалось, не самые радужные.
В 1978 году Дроздовская отправилась на съемки фильма в другой город. Съемочная группа остановилась в небольшом полузаброшенном доме, который не отапливался. Однажды случилось так, что Микаэла осталась в этом доме одна. Актриса сильно замерзла, чтобы немного согреться, включила осветительные приборы, прилегла, закутавшись в одеяло, и уснула. Ночью одеяло сползло на раскалившуюся лампу одного из приборов, стало тлеть, а потом загорелось.
Кадр из фильма "Семь нянек"
Выбраться из злополучного дома Дроздова не смогла, надышалась угарным газом и потеряла сознание. Когда актрису нашли, она была еще жива. Микаэлу спешно отправили в столицу, где за ее жизнь боролись лучшие доктора. Но спасти актрису не удалось: через неделю она скончалась.
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