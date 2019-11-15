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Как Киану Ривз забыл, что женился 

Рамблер 59 минут назад
Все мы знаем голливудского красавца-актера Киану Ривза как грустного одиночку. Известно, что после того, как в 2001 году его возлюбленная Дженнифер Сайм погибла в автокатастрофе, Ривз больше не заводил отношений (до недавнего времени).
Однако как выяснил "Рамблер", за Киану еще 26 лет назад вышла актриса Вайнона Райдер.
Случилось это на съемках фильма "Дракула" Фрэнсиса Форда Копполы. В этой картине Киану и Вайнона играли жениха и невесту.
Кадр из фильма "Дракула"
Через много лет, в августе 2018-го, на совместном интервью с Киану, Вайона Райдер призналась, что режиссер позвал для церемонии бракосочетания настоящего священника, который провел полноценный обряд.
"Клянусь богом, мы поженились по-настоящему", — призналась актриса.
Ривз удивился.
"— Мы сказали "да"? — Ты что, не помнишь? Это было на День святого Валентина. — Ну дела. Мы женаты…", — такой диалог состоялся у Ривза и Райдер на интервью перед премьерой новой совместной картины.
И хоть в слова актрисы поверили не все, Фрэнсис Форд Коппола чуть позже подтвердил, что тогда организовал реальную свадьбу по всем канонам греческой православной церкви.
Коппола объяснил, что они попробовали постановочную версию, но результат его не убедил, и было решено отвезти «жениха и невесту» в настоящую церковь в Лос-Анджелесе. Там их и обвенчал самый настоящий священник.
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Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Актеры , Видео , Дракула , Вайнона Райдер , Фрэнсис Форд , Киану Ривз , Дженнифер Сайм , РПЦ
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