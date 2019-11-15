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За что зрители невзлюбили актера Юрия Смирнова 

Рамблер 51 минуту назад
За что зрители ненавидели актера Юрия Смирнова
Фото: Кадр из фильма "Вечный зов"
Слава пришла к Юрию Смирнову лишь через десять лет после первого появления актера на экране. Знаменитым его сделала роль в фильме Николая Рашеева «Бумбараш», где он сыграл Гаврилу. Зрители отметили талант актера, но через несколько лет произошло событие, заставившее почитателей таланта Смирнова буквально возненавидеть его. О том, что же случилось, рассказывает «Рамблер».
“Камнем преткновения” в отношении зрителей к актеру стал фильм Владимира Краснопольского и Валерия Ускова «Вечный зов». Смирнов получил сценарий будущего фильма с пометкой, что сам может выбрать себе роль. Актер, практически не раздумывая, вызвался играть Петра Полипова, главного отрицательного персонажа в картине.
Кадр из фильма "Вечный зов"
Справился с ролью Смирнов блестяще: образ Полипова получился ярким и очень правдивым. Настолько, что зрители стали ассоциировать актера с его персонажем и буквально ненавидеть его. Такое отношение, конечно, не могло радовать актера, но, с другой стороны, он понимал, что полное отождествление его с Полиповым является лучшим доказательством того, что роль удалась.
После «Вечного зова» Смирнов еще не раз играл роли подлецов и отрицательных персонажей, считая, что именно такие герои заставляют людей «включать мозги», размышлять о добре и зле, совести и чести.
Юрий Смирнов и по сей день не оставил актерскую профессию: он играет на театральной сцене и появляется в кино и сериалах. На счету актера более 70 сыгранных ролей в кино и более 30 работ в театральных проектах.
Видео дня. Советские кинозвезды, умершие в нищете
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Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
Актеры , Бумбараш , Николай Рашеев , Валерий Усков , Юрий Смирнов , Владимир Краснопольский
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