Эмбер Херд может лишиться роли из-за фанатов Джони Деппа

Фанаты Джонни Деппа объявили войну его экс-супруге актрисе Эмбер Херд.

Все началось после судебного разбирательства, в ходе которого Депп опроверг все обвинения бывшей жены в рукоприкладстве и заявил, что сама Херд поднимала на него руку.

После этого фанаты актера составили петицию с требованием отстранить Эмбер от участия в съемках второй части "Аквамена".

Кинокомпания Warner Bros. рассмотрит документ, если петиция соберет 35 тысяч подписей. На сегодняшний день уже 34 тысячи человек подписало ее, а это значит, что у Херд есть реальные шансы остаться без роли.