Херд может лишиться роли из-за фанатов Джони Деппа

Фанаты Джонни Деппа объявили войну его экс-супруге актрисе Эмбер Херд.
Все началось после судебного разбирательства, в ходе которого Депп опроверг все обвинения бывшей жены в рукоприкладстве и заявил, что сама Херд поднимала на него руку.
После этого фанаты актера составили петицию с требованием отстранить Эмбер от участия в съемках второй части "Аквамена".
Кинокомпания Warner Bros. рассмотрит документ, если петиция соберет 35 тысяч подписей. На сегодняшний день уже 34 тысячи человек подписало ее, а это значит, что у Херд есть реальные шансы остаться без роли.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал малоизвестные факты о Джонни Деппе.