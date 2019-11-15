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Эмбер Херд может лишиться роли из-за фанатов Джони Деппа 

Рамблер 41 минуту назад
Херд может лишиться роли из-за фанатов Джони Деппа
Фото: @amberheard
Фанаты Джонни Деппа объявили войну его экс-супруге актрисе Эмбер Херд.
Все началось после судебного разбирательства, в ходе которого Депп опроверг все обвинения бывшей жены в рукоприкладстве и заявил, что сама Херд поднимала на него руку.
После этого фанаты актера составили петицию с требованием отстранить Эмбер от участия в съемках второй части "Аквамена".
Кинокомпания Warner Bros. рассмотрит документ, если петиция соберет 35 тысяч подписей. На сегодняшний день уже 34 тысячи человек подписало ее, а это значит, что у Херд есть реальные шансы остаться без роли.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал малоизвестные факты о Джонни Деппе.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Актеры , Аквамен , Джонни Депп , Джони Депп
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