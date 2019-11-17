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Топ российских актеров, получивших самый большой гонорар в истории кинематографа 

Рамблер 7 часов назад
Самые высокие гонорары российских актеров
Фото: Кадр из сериала "Полицейский с Рублевки"
Мысли о гонорарах голливудских звезд больше не являются мечтами отечественных актеров. Российский кинематограф набирает обороты, вместе с тем повышая заработную плату заслуженным артистам. «Рамблеру» удалось выяснить, кто же находится в рейтинге самых дорогих актеров России.

1. Александр Петров

Лидер рейтинга — кумир многих молодых девушек Александр Петров. Фильмы с его участием покоряют кассовыми сборами и положительными отзывами зрителей. За один съемочный день, продолжительностью 12 часов, актер получает от 200-250 тысяч рублей. Несмотря на свой плотный график, Александр уделяет время театральной деятельности. Гонорар Петрова за участие в спектаклях составляет около 160 тысяч рублей. Социальные сети и реклама так же приносят актеру стабильный доход.
Кадр из сериала "Полицейский с Рублевки"
От 300 тысяч евро варьируется стоимость за съемку в одном рекламном ролике. Кинозвезда является не только известным актером, но и хорошим предпринимателем, занимающимся гостиничным бизнесом. Среднюю сезонную выручку гостевого дома «Petrov Avenue» Александр не афиширует, но «Рамблеру» известно, что стоимость одного номера составляет от 3000 до 7000 тысяч рублей за сутки.

2. Дмитрий Нагиев

На втором месте расположился звездный телеведущий первого канала — Дмитрий Нагиев. Дмитрий зарабатывает не только рекламой известных брендов, но и получает постоянные гонорары как один из самых востребованных телеведущих на российском телевидение.
Кадр из сериала "Физрук"
Последней кинокартиной Нагиева в 2018 году стал «Непрощенный» — фильм, доказавший, что Дмитрий является настоящим драматическим актером и заслуживает зрительских оваций не только за шутки в песенном шоу «Голос». Перейдем к самому интересному, годовой доход Дмитрия составляет 3,2 миллиона долларов.

3. Данила Козловский

Большую часть денег актер получил за спектакли, сыгранные на сцене Большого театра. На данный момент состояние Козловского оценивается в 900 тысяч долларов. В 2016 году он попал в ТОП-50 самых успешных актеров России, по мнению Forbes.
Кадр из фильма "Экипаж"
Совсем скоро в 2020 году ожидаются сразу две премьеры российского кинематографа с Данилой в главной роли. Фильм «Когда падали аисты», рассказывающий о героических подвигах пожарных, работающих на Чернобыльской АЭС, выйдет в прокат 8 октября.

4. Константин Хабенский

Доход звезды детективно-психологического триллера «Метод» оценивается в 800 тысяч долларов. Стоит отметить, что большую часть гонораров Константин вкладывает в свой фонд, помогающий детям больным раком и другими нарушениями работы головного мозга.
Кадр из фильма "Адмирал"
Благотворительная деятельность занимает важное место в жизни актера, но несмотря на это, он успевает посещать съемки культовых российских сериалов и фильмов, играть на сцене МХТ им. Чехова и выступать с чтениями произведений Александра Цыпкина.

5. Сергей Безруков

В 2018 году Сергей закрыл множество успешных проектов, иронично заявив, что это была «настоящая безруковская аномалия». Сейчас он сосредоточился на озвучке мультфильмов и актерской деятельности в Московском Губернском театре.
Кадр из сериала "Участок"
Доход Безрукова оценивается в 600 тысяч долларов. Кумир многих зрителей редко соглашается на съемки и большую часть своего времени уделяет семье, так как ровно год назад у Сергея родился сын.
Видео дня. Советские кинозвезды, умершие в нищете
Комментарии19 
Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Актеры , Голоса , Экипаж , Непрощенный , Голос , Александр Цыпкин , Дмитрий Нагиев , Данила Козловский , Александр Петров , Константин Хабенский , Forbes
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