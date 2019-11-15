Никулин мечтал о серьезном, а ему давали роли шутов 

Видео рассказывает о советском и российском актёре Валентине Никулине. Он появился на свет в творческой семье: его отец был драматургом, мать — пианисткой. Артистом Валентин себя поначалу не видел и лишь благодаря уговорам близких попробовал себя в этой области. Правда, в мечтах Никулин видел себя большим драматическим актёром, но режиссёры предпочитали давать ему роли шутов и паяцев. Как сложилась жизнь актёра и почему он в девяностых перебрался в Израиль, узнайте из ролика.
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