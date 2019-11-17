Как сложилась судьба «Сабрины — маленькой ведьмы»

Актриса Мелисса Джоан Харт прославилась благодаря ролям в успешных сериалах «Кларисса знает все» и «Сабрина — маленькая ведьма». «Рамблер» расскажет, как же сложилась жизнь актрисы.

Карьера актрисы началась со съемок в рекламе детских надувных игрушек для купания. А уже первую большую роль в кино она получила в сериале «Кларисса может все». Следующим проектом с Мелиссой в главной роли стал сериал «Сабрина — маленькая ведьма», который мигом завоевал большой интерес публики. После нескольких успешных сезонов Мелисса спродюсировала несколько телефильмов «Сабрина в Риме» и «Сабрина под водой», где она также исполнила главную роль. В 1999 год актриса снялась в клипе у популярной поп-исполнительницы Бритни Спирс на песню Crazy.

После завершения сериала «Сабрина — маленькая ведьма» Харт в основном играла в небольших сериалах и других телевизионных проектах. В 2010 году она сыграла главную роль в триллере «Девять в списке мертвых» и в сериале «Мелисса и Джоуи».

В 2003 году актриса вышла замуж за музыканта Марка Уилкерсона. Пара воспитывает троих сыновей — Мейсона, Брэйдона и Такера.