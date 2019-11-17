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Как сложилась жизнь Сириуса Блэка после «Гарри Поттера» 

Рамблер 6 часов назад
Чем занимается Сириус Блэк после «Гарри Поттера»
Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»
У Гэри Олдмана (Сириуса Блэка) карьера сложилась куда лучше, чем у Дэниэла Рэдклиффа (Гарри Поттера). «Рамблер» подробно расскажет, как изменилась жизнь актера после серии фильмов о мальчике-волшебнике.
Еще до роли Сириуса Блэка в фильмах о Гарри Поттере у актера Гэри Олдмана была успешная карьера. Среди известных картин с его участием — «Сид и Нэнси», «Леон», «Пятый элемент». После успеха фильмов о волшебнике, на актера обрушилась новая волна популярности. В трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене Гэри предстал в образе шерифа полиции Джеймса Гордона.
Гэри Олдман до сих пор продолжает активно сниматься в фильмах. В этом году вышли три картины с ним в главной роли — «Клуб анонимных киллеров», «Проклятие „Мэри“», «Прачечная».
В прошлом году актер получил премию «Оскар» за фильм «Темные времена» в номинации «Лучшая мужская роль». В этой картине Гэри сыграл роль премьер-министра Уинстона Черчилля. До этого актер также был номинирован на премию «Оскар» за фильм «Шпион, выйди вон!»
Гэри Олдман был женат пять раз: на актрисах Лескли Мэнвилл и Уме Турман, фотографе Доне Фиорентино, джазовой певице Александре Эденборо и писательнице Жизель Шмидт. У актера один усыновленный и трое родных детей.
Видео дня. Советские кинозвезды, умершие в нищете
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Актеры , Пятый элемент , Оскар , Клуб анонимных киллеров , Проклятие , Тёмные времена , Гэри Олдман , Кристофер Нолан , Ума Турман , Уинстон Черчилль , Гарри Поттер
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