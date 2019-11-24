Гай Ричи и Хью Грант воссоздали фото своих отцов

Гай Ричи и Хью Грант воссоздали фотографию своих отцов

Оказывается, отцы будущих знаменитостей вместе служили. Именно в тот период времени была сделана фотография, которая позже стала легендарной. Подробнее — в материале "Рамблера".

Капитана Дмеймса Гранта и капитана Джона Ричи разместили в Сингапуре. Их распределили в состав шотландских горцев.

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"На фотографии, сделанной 65 лет спустя, один внук и двое сыновей пытаются воссоздать исходный кадр"

— подписал снимок режиссер Гай Ричи.

Любопытно, что по счастливой случайности на снимке-оригинале был и дедушка ассистента по производству Рори Гибба. Он смог помочь с воссозданием изображения.