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Гай Ричи и Хью Грант воссоздали фотографию своих отцов 

Рамблер 6 часов назад
Гай Ричи и Хью Грант воссоздали фото своих отцов
Фото: Instagram
Оказывается, отцы будущих знаменитостей вместе служили. Именно в тот период времени была сделана фотография, которая позже стала легендарной. Подробнее — в материале "Рамблера".
Капитана Дмеймса Гранта и капитана Джона Ричи разместили в Сингапуре. Их распределили в состав шотландских горцев.
Instagram
"На фотографии, сделанной 65 лет спустя, один внук и двое сыновей пытаются воссоздать исходный кадр"
— подписал снимок режиссер Гай Ричи.
Любопытно, что по счастливой случайности на снимке-оригинале был и дедушка ассистента по производству Рори Гибба. Он смог помочь с воссозданием изображения.
Видео дня. Что разрушило карьеру Людмилы Глазовой
Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
Актеры , Хью Грант
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