Как сложилась жизнь девушки из «Грязных танцев»

Карьера Дженнифер в кино началась с небольших ролей в картинах «Безрассудная» «Красный рассвет» и «Клуб „Коттон“». А уже спустя три года ей досталась роль 17-летней Фрэнсис Хаусмен по прозвищу Бэби в фильме «Грязные танцы», которая влюбляется в танцора Джонни, его сыграл Патрик Суэйзи . Это была не первая их совместная работа с Патриком на одной съемочной площадке, их знакомство состоялось в фильме «Красный рассвет». Роль Бэби сделала Дженнифер Грей не только знаменитой, но и принесла ей единственную номинацию в ее карьере на премию «Золотой глобус».

Спустя пару лет после успеха картины «Грязные танцы», Дженнифер решила сделать себе пластику носа. Но, к сожалению, после операции она потеряла свою индивидуальность. Говорят, что именно пластика носа стала причиной краха карьеры Дженнифер. Вот, что об этом говорит сама актриса:

«Я зашла в операционную знаменитостью, а вышла никем. Эта была ужасная ринопластика! Я навсегда осталась известной актрисой, которую никто не узнает из-за пластики носа».

С тер пор актриса играет эпизодические роли в фильмах и сериалах и принимает участие в ТВ-шоу. В 2010 году она приняла участие в американских «Танцах со звездами».