Как сложилась жизнь девушки из «Грязных танцев» 

С момента выхода фильма «Грязные танцы» прошло более 30 лет. «Рамблер» расскажет, как сложилась жизнь актрисы Дженнифер Грей, которая исполнила главную роль в картине.
Карьера Дженнифер в кино началась с небольших ролей в картинах «Безрассудная» «Красный рассвет» и «Клуб „Коттон“». А уже спустя три года ей досталась роль 17-летней Фрэнсис Хаусмен по прозвищу Бэби в фильме «Грязные танцы», которая влюбляется в танцора Джонни, его сыграл Патрик Суэйзи. Это была не первая их совместная работа с Патриком на одной съемочной площадке, их знакомство состоялось в фильме «Красный рассвет». Роль Бэби сделала Дженнифер Грей не только знаменитой, но и принесла ей единственную номинацию в ее карьере на премию «Золотой глобус».
Спустя пару лет после успеха картины «Грязные танцы», Дженнифер решила сделать себе пластику носа. Но, к сожалению, после операции она потеряла свою индивидуальность. Говорят, что именно пластика носа стала причиной краха карьеры Дженнифер. Вот, что об этом говорит сама актриса:
«Я зашла в операционную знаменитостью, а вышла никем. Эта была ужасная ринопластика! Я навсегда осталась известной актрисой, которую никто не узнает из-за пластики носа».
С тер пор актриса играет эпизодические роли в фильмах и сериалах и принимает участие в ТВ-шоу. В 2010 году она приняла участие в американских «Танцах со звездами».
У Дженнифер были романы с актерами Мэттью Бродериком, Уильямом Болдуином и Лиамом Нисоном. Какое-то время она даже была помолвлена с актером Джонни Деппом. А в 2001 году Грей вышла замуж за актера Кларка Грегга, который многим известен по роли агента Колсона в фильмах и сериалах киностудии Marvel. Пара воспитывает дочь Стеллу.