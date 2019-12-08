Актеры, которые не стесняются своих разных глаз

Гетерохромия — медицинский термин, которым обозначают разный цвет глаз у человека. Это не считается болезнью, а просто аномальным состоянием организма. "Рамблер" собрал актеров, для которых гетерохромия стала не отклонением, а изюминкой.

Гетерохромия может быть врожденная, а может — приобретенная. Она появляется в результате опухолей, воспалений, травм или после использования некоторых капель. Это явление также может быть частичным. Например, один глаз у человека карий, а второй тоже карий, но на радужной оболочке расположено зеленое пятно.

В последнее время разный цвет глаз стал считаться изюминкой среди знаменитостей. Доходит даже до того, что люди начинают носить линзы и утверждают, что у них с детства разный цвет глаз.

Существуют и звезды с реальной гетерохромией. Среди них — очень много популярных актеров, которые гордятся своим отличием от других. Как правило, эта особенность привлекает внимание режиссеров и продюсеров.