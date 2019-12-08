Актеры, которые отказались от культовых ролей

Не все актеры гоняются за ролями. Они стараются выбирать те, которые им подходят больше всего. Особенно это касается популярных деятелей кино. Есть и те, кто жалеет о своем решении, но исправить уже ничего не может. "Рамблер" рассказывает о советских актерах, которые упустили возможность и отказались от очень успешных ролей.

Юрий Никулин, Иван Грозный

В карьере Никулина было много предложений, от которых он отказался. Однако самым обидным была роль Ивана Грозного в популярном фильме "Иван Васильевич меняет профессию" , который считают знаковым для кинематографа СССР. Изначально весь сценарий писался именно под этого артиста, но он отказался от роли: посчитал, что картину не пропустит цензура. Когда его пригласили на предпоказ, он признался, что сильно жалеет о своем решении.

Александр Потапов, Шурик

РИА Новости/ Кадр из фильма "Кавказская пленница"

На эту роль к Гайдаю пробовались разные актеры. Среди них были и очень известные, и новички. На пробах режиссер нашел подходящий вариант, которым был Актер Александр Потапов. Тот согласился, но не проявлял никакого интереса к роли и всегда затягивал с визитом к Гайдаю, тогда он был сосредоточен на театральных постановках. Так и ушел поезд Потапова, а на места актера нашли Демьяненко, который идеально вписался в роль Шурика. После выхода картины Потапов подытожил, что упустил главную роль в жизни.

Савелий Крамаров, Петруха

РИА Новости/ Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"