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Актеры, которые отказались от культовых ролей 

Рамблер 4 часа назад
Актеры, которые отказались от культовых ролей
Фото: globallookpress.com/ Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Не все актеры гоняются за ролями. Они стараются выбирать те, которые им подходят больше всего. Особенно это касается популярных деятелей кино. Есть и те, кто жалеет о своем решении, но исправить уже ничего не может. "Рамблер" рассказывает о советских актерах, которые упустили возможность и отказались от очень успешных ролей.

Юрий Никулин, Иван Грозный

В карьере Никулина было много предложений, от которых он отказался. Однако самым обидным была роль Ивана Грозного в популярном фильме "Иван Васильевич меняет профессию", который считают знаковым для кинематографа СССР. Изначально весь сценарий писался именно под этого артиста, но он отказался от роли: посчитал, что картину не пропустит цензура. Когда его пригласили на предпоказ, он признался, что сильно жалеет о своем решении.

Александр Потапов, Шурик

РИА Новости/ Кадр из фильма "Кавказская пленница"
На эту роль к Гайдаю пробовались разные актеры. Среди них были и очень известные, и новички. На пробах режиссер нашел подходящий вариант, которым был Актер Александр Потапов. Тот согласился, но не проявлял никакого интереса к роли и всегда затягивал с визитом к Гайдаю, тогда он был сосредоточен на театральных постановках. Так и ушел поезд Потапова, а на места актера нашли Демьяненко, который идеально вписался в роль Шурика. После выхода картины Потапов подытожил, что упустил главную роль в жизни.

Савелий Крамаров, Петруха

РИА Новости/ Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"
Когда актер был на пике популярности, его приглашали во многие фильмы и сериалы. От предложений буквально не было отбоя, поэтому он отказывал многим режиссерам. Одним из них был Владимир Мотыль, который пригласил Крамаров на роль Петрухи в культовый фильм "Белое солнце пустыни". Тогда актер заявил, что роль ему не понравилась, а после выхода картины не смог простить себе это решение. В итоге роль досталась Николаю Годовику, который прославился благодаря фильму.
Видео дня. Что стало с актерами из фильма «ДМБ»
Комментарии 3 
Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Актеры , Иван Васильевич меняет профессию , Александр Потапов , Владимир Мотыль , Юрий Никулин , Савелий Крамаров , Иван Грозный , РИА Новости
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