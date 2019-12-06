Почему Дуров скрывал родство с известной династией

Почему Лев Дуров скрывал свое родство со знаменитой династией

Знаменитый актер сыграл более 200 ролей в кино, блистал на театральной сцене, озвучивал персонажей мультфильмов. Но, несмотря на невероятную востребованность в профессии, на первом месте у него всегда оставалась семья. Правда, были у Дурова и свои тайны, в которые он не торопился посвящать зрителей. В частности, Лев Константинович долгое время ничего не рассказывал о своих предках. На это была весьма веская причина, о ней и рассказывает «Рамблер».

Лев Дуров происходил из знатного дворянского рода, генеалогическое древо которого можно проследить вплоть до XIV века. В частности, родственницей знаменитого актера была настоятельница Новодевичьего монастыря, которая основала там первую библиотеку, Палладия Дурова. Но скрывал свое происхождение Дуров не из-за нее.

Кадр из фильма "Житие и вознесение Юрася Братчика"

Причиной «забыть» на долгое время о своих предках был арест и ссылка другой родственницы знаменитого семейства, Зинаиды Рихтер (в девичестве Дурова).

Зинаида была известной журналисткой, писательницей и путешественницей, однажды попавшей под колесо репрессий. В 1952 году Рихтер арестовали и сослали в Казахстан. Именно с того моменты члены большой семьи Дуровых решили делать вид, что не знают друг друга, благо фамилия была довольно распространенной. Таким образом они спасали свои семьи, не желая, чтобы за детьми и внуками закрепилось клеймо «родственники врага народа».

Кадр из фильма "Не бойся — я с тобой!"

Семья постепенно распалась, афишировать свое родство обе ветви знаменитого семейства не стремились. Поначалу опасались репрессий, а потом, видимо, не было особой необходимости и желания. Долгие годы даже дочь Льва Константиновича не подозревала, что приходится родственницей членам семьи знаменитой цирковой династии Дуровых. Актер просто не считал необходимым упоминать об этом.

Лишь в начале XXI века Лев Дуров, наконец, решил рассказать о своих предках. Именно тогда поклонники актера с удивлением узнали о том, что, например, знаменитая кавалер-девица Надежда Дурова — одна из прародительниц рода. Упомянул Лев Дуров и о родственных связях с цирковой династией, Зинаидой Рихтер и игуменьей Палладией.