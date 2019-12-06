Самой популярной актрисой года стала голливудская звезда Бри Ларсон. Об этом говорят эксперты киноресурса IMDb, которые проанализировали количество поисковых запросов о кинозвездах на портале.
Кадр из фильма "Капитан Марвэл"
Оказалось, что наибольшее любопытство у зрителей в 2019 году вызывала Бри Ларсон, звезда супергеройских "Мстителей" и картины "Капитан Марвэл".
При этом второе место в рейтинге заняла звезда сериала "Пацаны" Эрин Мориарти.
Интересно, что суперпопулярная актриса из "Игры престолов" Эмилия Кларк оказалась на третьей строчке.
В десятку попали и Наоми Скотт из "Алладина", и очаровательная "Харли Квинн" Марго Робби.
Ранее "Рамблер" сообщал, какая актриса стала лучшей по версии зрителей престижной премии.