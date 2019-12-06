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Названо имя самой популярной актрисы года 

Рамблер 2 часа назад
Самой популярной актрисой года стала голливудская звезда Бри Ларсон. Об этом говорят эксперты киноресурса IMDb, которые проанализировали количество поисковых запросов о кинозвездах на портале.
Кадр из фильма "Капитан Марвэл"
Оказалось, что наибольшее любопытство у зрителей в 2019 году вызывала Бри Ларсон, звезда супергеройских "Мстителей" и картины "Капитан Марвэл".
Кадр из сериала "Пацаны"
При этом второе место в рейтинге заняла звезда сериала "Пацаны" Эрин Мориарти.
Кадр из сериала "Игра престолов"
Интересно, что суперпопулярная актриса из "Игры престолов" Эмилия Кларк оказалась на третьей строчке.
В десятку попали и Наоми Скотт из "Алладина", и очаровательная "Харли Квинн" Марго Робби.
Ранее "Рамблер" сообщал, какая актриса стала лучшей по версии зрителей престижной премии.
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Актеры , Видео , Пацаны , Мстители , Игра престолов , Наоми Скотт , Эрин Мориарти , Эмилия Кларк , Марго Робби , Бри Ларсон
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