Что известно о новой девушке Саши Петрова

В Сети появились слухи о том, что известный актер Саша Петров расстался со своей возлюбленной Ириной Старшенбаум . Его новой девушкой, как сообщают СМИ, стала другая молодая актриса Стася Милославская . "Рамблер" постарался узнать как можно больше об этой девушке.

Первое, что можно узнать об этой девушке — она на шесть лет младше самого Петрова и только начинает свой актерский путь. Свою карьеру она начала четыре года назад.

@milostasii

Девушка родилась в творческой семье — жизнь ее родителей была связана с музыкой. В 12 лет она пошла в театральную студию и полюбила эту профессию. По словам Стася, первый кастинг она проходила еще в детстве на фильм "Крыша", но ее не взяли. В 2013 она поступила в МХАТ, а в 2017 окончила его. Уже на первом курсе она познакомилась со своим агентом и начала сниматься в кино.

Первой работой девушки стал сериал "Красные браслеты" , а потом вышел фильм "Коробка" , после которого ее стали узнавать на улицах. В ее фильмографии есть комедии "Счастья! Здоровья!" и сериал "90-е. Весело и громко". В своих интервью Милославская немного слова и рассказывает про творчество. Несмотря на съемки в популярных проектах, у Милославский не было народной славы.

@actorsashapetrov

После того, как появились слухи о ее романе с Сашей Петровым, о Милославский узнали все. Вероятнее всего, с Петровым они познакомились на съемках фильма об Эдуарде Стрельцове "Стрельцов". Александр Петров играет в нем главную роль, а Стася Милославская, по иронии судьбы, получила роль жены футболиста. Первое совместное появление Петрова и Милославский состоялось на премии "Событие года". И. хотя официального заявления о романтических отношениях между ними не было, СМИ уверены, что в российском кинематографе образовалась новая пара.