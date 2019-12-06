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Что известно о новой девушке Саши Петрова 

Рамблер 2 часа назад
В Сети появились слухи о том, что известный актер Саша Петров расстался со своей возлюбленной Ириной Старшенбаум. Его новой девушкой, как сообщают СМИ, стала другая молодая актриса Стася Милославская. "Рамблер" постарался узнать как можно больше об этой девушке.
Первое, что можно узнать об этой девушке — она на шесть лет младше самого Петрова и только начинает свой актерский путь. Свою карьеру она начала четыре года назад.
@milostasii
Девушка родилась в творческой семье — жизнь ее родителей была связана с музыкой. В 12 лет она пошла в театральную студию и полюбила эту профессию. По словам Стася, первый кастинг она проходила еще в детстве на фильм "Крыша", но ее не взяли. В 2013 она поступила в МХАТ, а в 2017 окончила его. Уже на первом курсе она познакомилась со своим агентом и начала сниматься в кино.
Первой работой девушки стал сериал "Красные браслеты", а потом вышел фильм "Коробка", после которого ее стали узнавать на улицах. В ее фильмографии есть комедии "Счастья! Здоровья!" и сериал "90-е. Весело и громко". В своих интервью Милославская немного слова и рассказывает про творчество. Несмотря на съемки в популярных проектах, у Милославский не было народной славы.
@actorsashapetrov
После того, как появились слухи о ее романе с Сашей Петровым, о Милославский узнали все. Вероятнее всего, с Петровым они познакомились на съемках фильма об Эдуарде Стрельцове "Стрельцов". Александр Петров играет в нем главную роль, а Стася Милославская, по иронии судьбы, получила роль жены футболиста. Первое совместное появление Петрова и Милославский состоялось на премии "Событие года". И. хотя официального заявления о романтических отношениях между ними не было, СМИ уверены, что в российском кинематографе образовалась новая пара.
@milostasii
Комментарии 3 
Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Актеры , Видео , Красные браслеты , Коробка , Эдуард Стрельцов , Ирина Старшенбаум , Александр Петров , Стася Милославская
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