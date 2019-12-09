Всегда в главной роли: как Алену Делону удалось покорить кинематограф

В настоящее время французы продолжают обсуждать феномен Делона , обозначающий неподдельную и непередаваемую красоту. Ален Делон стал не только мечтой миллионов девушек, но и одним из самых востребованных актеров за всю историю кинематографа. «Рамблер» постарался выяснить, почему признанный красавец пользовался такой популярность и всегда получал главные роли.

Как сложно быть красивым

Ален рос в неполноценной семье и все детство боролся с трудностями самостоятельно. Еще в раннем возрасте актер пользовался популярностью среди своих сверстников, «играя» образ плохого парня. Его неоднократно исключали из школы и даже арестовывали. Молодой Ален разъезжал на собственном мотоцикле, играл в футбол, постоянно проводил время с друзьями и даже не думал о том, что ему когда-то светит блестящая актерская карьера. Отец Алена был владельцем небольшого провинциального кинозала "Регина" в Бург-ла-Рейн. Он никогда не старался привить любовь к кинематографу маленькому мальчику, поэтому маленького Алена заботили совершенно другие вещи, и он не придумал ничего лучше, чем отправиться служить на флот в Индокитае. Но образ хулигана не покидал его даже на службе, поэтому Алену пришлось распрощаться с карьерой военного и вернуться в Париж на поиски работы. Несмотря на то, что Эдит Булонь (мать Алена) сама являлась киноактрисой, она не помогала Алену с выбором профессии и не пророчила ему счастливое актерское будущее. Молодой парень самостоятельно принял решение пойти на актерские курсы и испытать удачу. Его друзья отмечали, что Ален всегда умел «продавать» свою внешность, возможно, это сыграло ему на руку.

Мир мог о нем не узнать

Благодаря природной общительности Ален Делон смог познакомиться со знаковыми фигурами в своей жизни — Жаном Клодом Бриали и Бриджит Обер. Бриали показал начинающего актера Голливуду. Когда голливудские режиссеры впервые предложили ему роли, Ален отказался и выбрал съемки французского фильма "Когда вмешивается женщина". Дебют в кино был провальный. Ив Аллегре режиссер кинокартины ставил на превосходную внешность Алена, но прогорел. На тот момент актерская игра красавца оставляла желать лучшего: он был сильно зажатыми и «сфабрикованным» в кадре. Аллегре писал: Ален был очень молод, но настолько харизматичен, что его хотелось просто ставить перед камерой и записывать как он дышит, поэтому любой режиссер, привыкший к эстетике, был бы счастлив поработать с таким «картинным» парнем. Лишь в 1959-м году Рене Клеман дал ценный совет актеру: забудь про камеру — живи. И вот результат. Без преувеличения гениальная роль в «На ярком солнце», стала первой и лучшей экранизацией бестселлера Патрисии Хайсмит. Шедевр Клемана многократно разобран на цитаты. Будто бы он и снимался как наглядное пособие по режиссуре. В тот момент все и услышали о французском красавце Алене. По мнению Паризи, "На ярком солнце" стал первым камнем в основании монумента Делону и его неповторимому стилю. Автор кинокартины отмечал, что Делон-актер родился дважды: в ленте Клемана и в своей следующей работе — картине Лукино Висконти "Рокко и его братья", где он сыграл роль боксера.

Итальянские корни

На самом деле Ален Делон не был коренным французом, как считали многие поклонники. Он является на четверть корсиканцем, на четверть итальянцем и наполовину (по матери) имеет немецкие корни. Итальянский режиссер Висконти при работе с актером шутил, что каждая национальность приписывала себе родство с Аленом, и итальянцы не были исключением. Очередная кинокартина, в которой Алену досталась драматическая роль, произвела фурор. Удивительно, но Делон с самого начала получал только главные роли, не имея актерского образования. В этот период киноактер подвергался сильной критике и уличен в неумении испытывать внутренние переживания. Но это ничуть не остановило итальянского режиссера, и он продолжил приглашать новичка на съемки. Следующие фильмы «Леопард» (1963), «Чёрный тюльпан» (1964) прославили Алена настолько, что он был номинирован на «Золотой глобус» как «самый многообещающий новичок среди мужчин».

Завидный жених