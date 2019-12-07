Актер «Игры престолов», ставший своим же героем

Мир "Игры престолов" достаточно велик, чтобы показать не только различных персонажей, но и артистов, способных блеснуть своими талантами. Например, Бронн весьма неплохо поет в кадре, потому что играющий его актер Джером Флинн еще и певец. Тоже самое можно сказать и о солдате Ланнистеров, которого сыграл поп-певец Эд Ширан. "Рамблер" рассказывает об актере сериала, который пошел еще дальше, воплотив мечту его героя в жизнь.
Актер Бен Хоуки, сыгравший пекаря Пирожка на самом деле профессионально занимается выпечкой хлеба. А после съемок в сериале он открыл собственный ресторан, который назвал "Ничего ты не знаешь, Джон До".
Любопытно, что Хоуки использовал одну из самых популярных цитат из "Игры престолов", а вместо Джона Сноу, присутствовавшего в оригинальной фразе, использовал специальное имя, предназначенное для обозначения неизвестных людей. В этом плане в русском языке также есть несколько таких имен, например, Вася Пупкин или Иван Иванович Иванов.