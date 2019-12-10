Как выглядят актёры, играющие монстров в триллерах 

Видео рассказывает об актёрах, которые играли настоящих монстров. Чтобы предстать на экране в пугающих образах, им потребовалось серьёзно изменить внешность, но оно того стоило: большая часть киношных злодеев пришлась публике по вкусу. Например, устрашающего клоуна Пеннивайза в триллерах «Оно» (2017) и «Оно 2» (2019) играл актёр Билл Скарсгард, который в жизни выглядит куда более привлекательно. Смотрите ролик и узнайте, как преображаются артисты ради сцен в хоррорах.
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