Самые большие и эффектные актеры, которые не дают женщинам покоя

Многие считают, что мужчина должен быть очень большим и очень сильным. Так, чтобы за его спиной с легкостью могла спрятаться женщина, а в идеале еще ее мать, сестра и маленькая собачка. Только представьте, как приятно быть под защитой такого громилы!

Но вот в последние десятилетия в Голливуде царят тренды либо на слащавых мальчиков, либо на худых "сухих" мужчин в костюмах, либо на острые скулы. Грубое мужское лицо и гипертрофированные мышцы уже не так часто можно встретить в фильмах. Но, как выяснил "Рамблер", зрители соскучились по классическим здоровякам, а женщины по-прежнему считают такой типаж самым горячим.

Так, Голливуд буквально взорвал Кхал Дрого из "Игры престолов" в исполнении Джейсона Момоа . Этот двухметровый накаченный "дикарь" с рассеченной бровью не оставил никого равнодушным. Он был лишь в первом сезоне "Игры", но зрители до сих пор считают его самым горячим актером в сериале.

Но вот олицетворением классического "большого горячего парня" для многих стал Дуэйн "Скала" Джонсон. До двухметрового роста ему не хватает четырех сантиметров, но для того, чтобы стать "повелителем женских сердец", у Скалы нашлись все необходимые качества.

Его "близнец" Вин Дизель и другие классические красавцы-здоровяки в нашей фотоподборке.