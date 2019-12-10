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Самые большие и эффектные актеры, которые не дают женщинам покоя 

Рамблер 8 часов назад
Многие считают, что мужчина должен быть очень большим и очень сильным. Так, чтобы за его спиной с легкостью могла спрятаться женщина, а в идеале еще ее мать, сестра и маленькая собачка. Только представьте, как приятно быть под защитой такого громилы!
Но вот в последние десятилетия в Голливуде царят тренды либо на слащавых мальчиков, либо на худых "сухих" мужчин в костюмах, либо на острые скулы. Грубое мужское лицо и гипертрофированные мышцы уже не так часто можно встретить в фильмах. Но, как выяснил "Рамблер", зрители соскучились по классическим здоровякам, а женщины по-прежнему считают такой типаж самым горячим.
Так, Голливуд буквально взорвал Кхал Дрого из "Игры престолов" в исполнении Джейсона Момоа. Этот двухметровый накаченный "дикарь" с рассеченной бровью не оставил никого равнодушным. Он был лишь в первом сезоне "Игры", но зрители до сих пор считают его самым горячим актером в сериале.
Но вот олицетворением классического "большого горячего парня" для многих стал Дуэйн "Скала" Джонсон. До двухметрового роста ему не хватает четырех сантиметров, но для того, чтобы стать "повелителем женских сердец", у Скалы нашлись все необходимые качества.
Его "близнец" Вин Дизель и другие классические красавцы-здоровяки в нашей фотоподборке.
Видео дня. Что стало с атаманом из «Свадьбы в Малиновке»
Комментарии 13 
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Актеры , Фото , Игра , Игра престолов , Дикарь , Скала , Джейсон Момоа
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