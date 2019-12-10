Почему Джоли обвинили в романе с собственным братом

Казалось бы, весь мир должен обсуждать успех молодой и сногсшибательно красивой актрисы. Но только вот гораздо больше слухов возбудило поведение Анджелины на церемонии.

Как выяснил "Рамблер", Джоли пришла на торжественное мероприятие в компании своего единственного родного брата Джеймса Хейвена . Их сходство просто невозможно не заметить. У красавца-брата такие же острые скулы, большие зеленые глаза и пухлые губы. И он тоже актер.

Говорят, выход Джеймса на "Оскар" стал самым обсуждаемым событием в его жизни. Так, парня и его младшую сестру Анджелину обвинили в инцесте.

СМИ по всему миру обсуждали, как вела себя "парочка". Так, Джеймс и Анджелина держались за руки и смотрели друг на друга с восхищением, а на мини-интервью звезда сказала, что "глубоко влюблена" в Джеймса. Все вокруг стали говорить, что брат и сестра встречаются.

Но самое громкое недоумение вызвало то, что было дальше. Празднуя победу, Анджелина и Джеймс поцеловали друг друга в губы. Этот поступок обсуждался еще долгие годы. Пресса буквально "кричала" о том, что между братом и сестрой творится что-то странное, а Джоли на самом деле соблазнила красавца-брата.

"Во-первых, мы лучшие друзья. И это был не какой-то странный поцелуй с открытыми ртами. Обидно, что нечто такое красивое и чистое можно превратить в цирк", — сказала Джоли журналу People в 2004 году.

Через семь лет свой комментарий дал и сам Джеймс

"Я не целовал Энджи по-французски. Это было что-то простое и прекрасное… Я поздравил ее с "Оскаром" и просто быстренько поцеловал в губы. Но все перевернули и сделали мировой сенсацией…", — признался он Daily Mail в 2007 году.

Затем, в 2014 году, близкая подруга покойной матери Джоли и Хейвена, пролила чуть больше света на это событие.