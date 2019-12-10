Как советский актер без образования стал кумиром

Смотрите видео и узнайте больше об актёре Иване Лапикова. Лапиков был артистом необычным. Он не получил актёрского образования и играл в основном роли простых людей, однако оказался близок обычным зрителям. Его обожали за достоверность образов и умение донести до публики самые сложные переживания. Во время войны Лапиков получил медаль «За оборону Сталинграда» и позже сохранял тёплое отношение к военным. Даже скончался он во время выступления перед служащими воинской части. Ролик рассказывает о карьере и личной жизни артиста.