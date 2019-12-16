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Актрисы, которые оказались слишком красивы для советского кино 

Рамблер 6 минут назад
Слишком красивы для советского кино
Фото: Кадр из фильма "Большая перемена"
Внешняя привлекательность и без большого таланта часто становится пропуском в мир кинематографа. А если актриса и талантлива, и хороша собой, то можно сказать, что она уже вытащила счастливый билет. Или нет? В статье «Рамблера» — советские артистки, которые, несмотря на красоту и обаяние, так и не стали звездами.
В СССР, разумеется, было немало ярких женщин, и среди них — много артисток. Однако в советском кино существовало понятие типажа, которое должно было отвечать не принципам киногеничности, а идейным установкам в искусстве.
Красота должна быть народной, по-деревенски понятной и простой, чтобы кровь с молоком, в крайнем случае — городской, но доступной для понимания.
А вот аристократические, оригинальные или слишком западные лица популярностью у ассистентов по подбору актеров не пользовались. В лучшем случае, они играли странные роли в проходных фильмах (как Светличная в «Стряпухе», где рафинированная актриса изображала казачку), в экранизациях русской или зарубежной литературы. Например, в детективах из капиталистической жизни. А такие картины выходили гораздо реже чем лирические и драматические истории о колхозниках, рабочих или даже сотрудниках НИИ. Женщины в науке могли быть интеллигентными и обаятельными, но слишком эффектным там места не было.
Конечно, были исключения — например, Татьяна Лаврова («Девять дней одного года»), Барбара Брыльска («Ирония судьбы, или С легким паром»), Татьяна Самойлова («Летят журавли»), Ирина Алферова («Хождение по мукам»). Но часто эти роли оставались единственно заметными в их фильмографии. Гораздо больше было тех, кто так и не смог ярко засиять на отечественном экране.

Ирина Азер

Самая красивая блондинка советского кино сражала наповал своей эффектной внешностью. Ее родным отцом был польский летчик, а необычную фамилию она получила от отчима, иранского эмигранта Реза Азера. Ирина была манекенщицей, окончила ВГИК (мастерская Герасимова) и даже активно снималась, но зрители запомнили ее только как Люську в «Большой перемене».
Кадр из фильма "Снегурочка"

Евгения Филонова

Нежная и отрешенная красота Евгении сделала ее идеальной Снегурочкой, однако эта роль стала единственной знаменитой работой актрисы в кино. Скромная и воспитанная Евгения не умела бороться за место под солнцем, посвятила себя театру имени Гоголя и рано ушла из жизни.
РИА Новости

Виктория Федорова

Дочь знаменитой актрисы Зои Федоровой и военного атташе США Джексона Тейта громко заявила о себе в чудесной короткометражке «Двое», где сыграла глухонемую танцовщицу Наташу. К сожалению, ее талант и потрясающая красота не нашли серьезного применения в советском кино. Виктория эмигрировала в США, на родину отца.
РИА Новости

Нонна Терентьева

Актриса стала заложницей своей чувственной и слегка иностранной внешности. Поэтому чаще всего играла авантюристок, любовниц, кокоток.
Кадр из фильма "31 июня"

Наталья Трубникова

Изящная балерина стала знаменитой после выхода телефильма «31 июня», где сыграла принцессу Мелисенту, которая попадала из XII века в XXI. Правда, фильм быстро положили на полку после того, как один из актеров картины — танцовщик Александр Годунов — остался в США во время гастролей.
Кадр из фильма "Ляна"

Кюнна Игнатова

Экзотическая внешность актрисы объясняется тем, что ее отцом был якут, ведущий этнограф республики. Несмотря на дар и красоту, Кюнна запомнилась любителям кино разве что «Ляной», где, как ни странно, сыграла молдаванку.
РИА Новости

Александра Завьялова

Уроженка тамбовского села отличалась роскошной южной красотой, ее часто сравнивали с итальянскими дивами. Александра стала единственной актрисой, которую пригласили на прием в американское посольство во время проведения Международного московского кинофестиваля. Но из-за ее романа с американским предпринимателем ее фактически отлучили от кино на долгие годы. В результате сегодня ее вспоминают разве что по роли Пистимеи Морозовой в сериале «Тени исчезают в полдень».
Видео дня. Почему Клара Румянова ушла из кино
Комментарии 
Редактор:  Полина Алферова
Теги:
Актеры , Снегурочка , Летят журавли , Нонна Терентьева , Татьяна Лаврова , Ирина Алферова , Наталья Трубникова , Александр Годунов , Татьяна Самойлова , Александра Завьялова , Ирина Азер , Барбара Брыльска , Евгения Филонова , Виктория Федорова , РИА Новости
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