Почему Мальвине запретили сниматься в кино 

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Юная актриса Татьяна Проценко , известная по роли Мальвины в фильме «Приключения Буратино» была замечена ассистентом режиссера случайно: когда девочка в поезде начала читать стихи, петь песенки и разыгрывать сценки, то невзначай покорила сердце помощницы постановщика. Тогда симпатичное юное дарование и получило приглашение на пробы. Однако связать свою жизнь с созданием сценических образов Проценко не удалось. «Рамблер» объясняет, что помешало исполнительнице роли Мальвины продолжить актерскую карьеру.

После своей знаменитой роли в «Приключениях Буратино» Таня намеревалась сниматься и дальше, однако планы перечеркнула одна поездка на велосипеде. Девочка получила тяжелую физическую травму: из-за сотрясения мозга юной актрисе запретили участвовать в съемках картины «Про Красную Шапочку» , сценарий которого специально писался под Татьяну.

После произошедшего Проценко пришлось сменить профессию. Исполнительница роли Мальвины окончила факультет киноведения ВГИКа, а сейчас она является поэтессой и состоит в Международной федерации журналистов.