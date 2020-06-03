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Почему Мальвине запретили сниматься в кино 

Мария Сергеева 5 часов назад
Юная актриса Татьяна Проценко, известная по роли Мальвины в фильме «Приключения Буратино» была замечена ассистентом режиссера случайно: когда девочка в поезде начала читать стихи, петь песенки и разыгрывать сценки, то невзначай покорила сердце помощницы постановщика. Тогда симпатичное юное дарование и получило приглашение на пробы. Однако связать свою жизнь с созданием сценических образов Проценко не удалось. «Рамблер» объясняет, что помешало исполнительнице роли Мальвины продолжить актерскую карьеру.
После своей знаменитой роли в «Приключениях Буратино» Таня намеревалась сниматься и дальше, однако планы перечеркнула одна поездка на велосипеде. Девочка получила тяжелую физическую травму: из-за сотрясения мозга юной актрисе запретили участвовать в съемках картины «Про Красную Шапочку», сценарий которого специально писался под Татьяну.
После произошедшего Проценко пришлось сменить профессию. Исполнительница роли Мальвины окончила факультет киноведения ВГИКа, а сейчас она является поэтессой и состоит в Международной федерации журналистов.
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Актеры , Видео , Приключения Буратино , Про Красную Шапочку , Татьяна Проценко
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