Ролан Быков жене: «Ты бездарная актрисулька!»

Дуэт Ролана Быкова и его жены Елены Санаевой , получившийся в «Приключениях Буратино», был спланирован еще до приглашения на пробы. В одном из интервью актриса рассказывала, что за пару дней до приглашения на кастинг, Быков предположил, что они могли бы вместе сыграть Лису и Кота в «Буратино». «Рамблер» рассказывает, почему во время съемок Санаеву унижал собственный муж.

Быков представал на съемочной площадке ведущим актером. По словам Санаевой, он сам продумывал образы: «Он как бы солировал, а я шла за ним» — вспоминает актриса, которой пришлось несладко рядом с таким котом Базилио.

Актер Дмитрий Иосифов , сыгравший в фильме основного персонажа — Буратино подтверждает слова Санаевой об отношении ее мужа к проработке образов и актерскому ремеслу в целом:

«Быков иногда меня пугал, работая на результат, он никого не жалел. Он доводил жену Елену Санаеву, которая играла лису Алису, до истерик. Она уже без сил падала, а он кричал: «Ты бездарная актрисулька!».

Впрочем, продолжает советский "Буратино", себе Быков тоже не давал пощады. Актер приводит в пример созданную именно исполнителем роли кота Базилио сцену, когда тот съезжает на пятой точке по ступеням. Для данного эпизода Быков взял из автобуса съемочной группы сиденье, которое впоследствии разодрал в пух и прах. Водитель, глядя на то, что осталось от имущества, полез драться с актером. По утверждению Иосифова, их тогда еле разняли.