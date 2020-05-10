Почему Саахов стал проклятьем для съемочной группы 

Фамилия героя, роль которого играет Владимир Этуш в «Кавказской пленнице», вызывала у съемочной группы чуть ли не нервный тик. Изначально персонажа звали товарищ Охохов, в связи с чем и оригинальная фраза Джабраила звучала следующим образом: «Или выйдешь женой товарища Ох… Ох, какого жениха!». «Рамблер» рассказывает, почему фамилию заведующего райкомхозом, пожелавшего жениться на Нине изменили на Саахов, а после чуть было не переозвучили из-за этого полфильма.
Товарищ Охохов уступил место Саахову, оставив о себе лишь напоминание на 17 минуте, когда показывается табличка с именем, поверх которой наклеена бумажка с другой фамилией. Подобное произошло из-за того, что в Министерстве культуры оказался чиновник высокого ранга Охохов, потребовавший изменить фамилию отрицательного персонажа.
Уже на стадии завершения производства картины заведующий райкомхозом вновь стал камнем преткновения между съемочной группой и власть имущими. Секретарь партийной организации «Мосфильма» по фамилии Сааков посчитал появление в фильме товарища Саахова скрытой издевкой, повелев убрать подобную схожесть. Ситуация в данном случае разрешилась благодаря Юрию Никулину, который обратился к министру культуры СССР Екатерине Фурцевой, посетовав на то, что по желанию только одного человека придется потратить много государственных денег. Глава Минкульта пообещала разобраться. Позвонив на киностудию, Фурцева приказала: «Прекратите этот идиотизм!».