Что случилось с братом Михаила Боярского 

Актера Михаила Боярского знают все, но мало кто слышал про его брата Александра . Он тоже был актером, но не таким популярным и востребованным, как его родственник. "Рамблер" узнал, что стало с Александром Боярским.

Детство и семья

Александр Боярский — единокровный брат Михаила. Он родился в 1938 году в семье Сергея и Эльги Боярских. Его родители благополучно пережили войну, а потом мать отправили в ссылку в Казахстан. Она взяла с собой ребенка, а вот муж за ними не поехал. После развода бывшие супруги еще долго сохраняли дружеские отношения, как и их дети. Сергей долгое время жил в Латвии, а потом переехал в Ленинград. Там он поступил в театральное училище. В это же время он впервые увиделся со своим младшим братом, тогда ему было семь лет. По воспоминаниям Михаила Боярского, его брат всегда был для него примером для подражания.

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Начало карьеры

После окончания театрального Александр работал в театре имени Ленсовета и Российском государственном театре имени Пушкина. Он также успел сняться в нескольких фильмах. На его счету "На грани веков", "Плата за истину" и "Олег и Айна". Позже к Александру на театральном поприще присоединился и брат Михаил. У младшего из них карьера складывалась гораздо удачнее и стремительнее. Во многом ему "на руку" сыграла картина "Д'Артаньян и три мушкетера". Михаила узнавали на улицах, брали автографы, а Александр только радовался успехам своего брата. Несмотря на успехи в кино и театре, старший брат оставался для него примером.

"Саша прочитал все книги, которые существуют на свете. Читал по ночам. Я засыпал, а он читал. Я просыпался — он все еще читал. Он так и остался для меня недосягаемым. Я был влюблен в него по уши", — говорил Михаил Боярский журналистам.

Гибель

Карьера Александра Боярского так и не получила своего развития из-за гибели актера. Благодаря семейным связям ему пророчили большое будущее, которое так и не наступило. Он был на гастролях с театром на курорте Золотые пески в Болгарии. Актер решил поплавать в шторм, но на берег так и не вернулся: у него случился сердечный приступ, когда он попал в подводное течение. Ему было 42 года.