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Что случилось с братом Михаила Боярского 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Что случилось с братом Михаила Боярского
Фото: Кадр
Актера Михаила Боярского знают все, но мало кто слышал про его брата Александра. Он тоже был актером, но не таким популярным и востребованным, как его родственник. "Рамблер" узнал, что стало с Александром Боярским.

Детство и семья

Александр Боярский — единокровный брат Михаила. Он родился в 1938 году в семье Сергея и Эльги Боярских. Его родители благополучно пережили войну, а потом мать отправили в ссылку в Казахстан. Она взяла с собой ребенка, а вот муж за ними не поехал. После развода бывшие супруги еще долго сохраняли дружеские отношения, как и их дети. Сергей долгое время жил в Латвии, а потом переехал в Ленинград. Там он поступил в театральное училище. В это же время он впервые увиделся со своим младшим братом, тогда ему было семь лет. По воспоминаниям Михаила Боярского, его брат всегда был для него примером для подражания.
Wikipedia.org

Начало карьеры

После окончания театрального Александр работал в театре имени Ленсовета и Российском государственном театре имени Пушкина. Он также успел сняться в нескольких фильмах. На его счету "На грани веков", "Плата за истину" и "Олег и Айна". Позже к Александру на театральном поприще присоединился и брат Михаил. У младшего из них карьера складывалась гораздо удачнее и стремительнее. Во многом ему "на руку" сыграла картина "Д'Артаньян и три мушкетера". Михаила узнавали на улицах, брали автографы, а Александр только радовался успехам своего брата. Несмотря на успехи в кино и театре, старший брат оставался для него примером.
"Саша прочитал все книги, которые существуют на свете. Читал по ночам. Я засыпал, а он читал. Я просыпался — он все еще читал. Он так и остался для меня недосягаемым. Я был влюблен в него по уши", — говорил Михаил Боярский журналистам.

Гибель

Карьера Александра Боярского так и не получила своего развития из-за гибели актера. Благодаря семейным связям ему пророчили большое будущее, которое так и не наступило. Он был на гастролях с театром на курорте Золотые пески в Болгарии. Актер решил поплавать в шторм, но на берег так и не вернулся: у него случился сердечный приступ, когда он попал в подводное течение. Ему было 42 года.
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Актеры , Александр Боярский , Михаил Боярский
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