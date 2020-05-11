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Актриса, которая раньше была мужчиной 

Елизавета Назарова 1 час назад
Американская модель и актриса Хантер Шефер покорила мир после того, как сыграла роль в сериале "Эйфория". Она исполнила роль девушки-трансгендера, которая находится в подростковом возрасте и переживает душевные проблемы. "Рамблер" рассказывает, кем была актриса до того, как стала девушкой.
Хантер родилась в семье пастора, и еще со школьных времен начала поддерживать ЛГБТ сообщество. Она родилась мужчиной, но в подростковом возрасте перестала себя принимать и решила изменить пол. Операцию Шефер так и не провела, поэтому просит называть себя женщиной.
В 2017 году она дебютировала как модель. Она стала востребована среди крупных брендов, участвовала в показах. Хантер продолжила заниматься активизмом, что прибавило ей популярности и авторитета среди СМИ.
Спустя два года после начала модельной карьеры Хантер снялась в сериале "Эйфория", где сыграла одну из главных ролей. После этого девушка стала знаменита на весь мир не только в сфере моделинга. Сама Шефер говорит, что хочет продолжить развиваться в кино.
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Актеры , Фото , Эйфория
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