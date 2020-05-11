Как сложилась судьба главного героя фильма «Афоня» 

Светланой Дружининой. Леонид Куравлев родился в семье слесаря в 1936 году. Он плохо учился в школе, хотел поступать во ВГИК, но с первого раза его не взяли. Через два года, в 1955 году, юношу взяли на актерский факультет. Он учился на курсе вместе с актрисами Софико Чиаурели

Всего на счету Леонида Куравлева более 200 ролей. В первых съемках он принял участие, будучи студентом. Его пригласили на роль солдата-сапера Морозова в фильме режиссеров Андрея Тарковского Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…». Всесоюзную известность актер получил после сотрудничества с Леонидом Гайдаем. Он снимался в фильмах режиссера в 1970-1980-х годах.

РИА Новости

Леонида Куравлева считают характерным актером. В основном, актер играл комичных персонажей. Однако за все время карьеры Леониду Куравлеву приходилось играть и отрицательных персонажей. Так, например, он получил роль Сорокина в фильме 1969 года «Неподсуден» и роль Айсмана в телесериале «Семнадцать мгновений весны»

В 2000-е годы Леонид Куравлев часто играл сотрудников милиции или военных. Например, в фильме «Бригада» он сыграл генерала, а в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей» — полковника.

Еще актер показал себя как телеведущий. Он вел программу «Мир книг с Леонидом Куравлевым», в которой рассказывал о книжных новинках. Еще он озвучивал мультфильмы.