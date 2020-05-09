Актеры, которые устроились на обычную работу 

Для некоторых актерская карьера в Голливуде кажется пределом мечтаний. Однако не все звезды могут справиться со славой. «Рамблер» расскажет об актерах, которые завершили свою карьеру и устроились на обычную работу.
Джефф Коэн
Многие знают Джеффа Коэна по роли Чанка в приключенческом фильме «Балбесы». Последний раз актер появился на телеэкранах в 1991 году. Распрощавшись с актерской карьерой, Джефф окончил юридический факультет и основал фирму Cohen Gardner Law, которая контролирует юридическую сторону индустрии развлечений.
Дэнни Ллойд
@Danny_Lloyd4
Дэнни Лойд стал известен благодаря своей роли в фильме ужасов «Сияние». Там он сыграл сына главного героя. Исполнитель этой роли не стал продолжать актерскую карьеру. Теперь он работает учителем биологии в Кентукки.
Питер Острум
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Острум известен своей единственной ролью в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» 1971 года. Теперь мужчина работает ветеринаром в нью-йоркской клинике. Он специализируется на лошадях.
Джонатан Беннет
Jonathan Bennett/Facebook
Актер прославился ролями в таких подростковых комедиях, как «Дрянные девчонки» и «Любовь на острове». Через некоторое время Джонатана перестали приглашать на съемки. И чтобы заработать на жизнь, актер стал работать тренером в одной из фитнес-студий Лос-Анджелеса. Сейчас Беннет снимается в малоизвестных фильмах и сериалах.
Чарли Корсмо
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В детстве Чарли Корсмо сыграл в фильме Стивене Спилберга «Капитан Крюк» и криминальном триллере «Дик Трейси». Окончив школу, молодой человек поступил в Массачусетский технологический институт, а затем продолжил обучение в Йеле. Теперь Чарли работает профессором права в юридической школе в Огайо.