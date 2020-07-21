«Белое солнце пустыни»: ужасные испытания Мишулина

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Ужасные испытания Спартака Мишулина во время съемок «Белого солнца пустыни» 

Мария Сергеева 3 часа назад
Советский истерн Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни" позиционировался, по словам режиссера, как вестерн, впрочем, снятый не путем подражания. По данному поводу высказалась кинокритик Майя Туровская оценив картину как единственный в своем роде жанр историко-революционного кино. Съемки киноленты сопровождались финансовыми проблемами и бесконечными требованиями худсовета, картину также не хотели принимать на "Мосфильме", пока в дело не вмешался Брежнев.
Что же касается самих актеров, то помимо проблемы с актрисами на роль жен Абдуллы, которых иногда подменяли солдаты, потому что у женщин была другая работа, не так просто съемочный период прошел для Спартака Мишулина, игравшего Саида. "Рамблер" описывает, как проходили рабочие дни актера.
Большую часть времени Мишулин проводил закопанным по горло в раскаленный песок. Подготовка к сценам с Саидом начиналась следующим образом: в пять часов утра площадку поливали водой, рыли яму, в которую помещался ящик с прорезью для шеи, после чего внутрь ставился таз с холодной водой и табуретка, на которой все время сидел актер. В перерывах между съемками Мишулина не откапывали, а только ставили над ним зонтик.
Кроме того, в одном из эпизодов артист чуть не погиб, когда его на скаку сбросила испугавшаяся лошадь. Тогда снимали сцену, в которой Саид расправляется с басмачами, однако животное среагировало на звук и рвануло в сторону, прихватив с собой Мишулина, запутавшегося в стременах. К счастью, до трагедии не дошло.
Комментарии 2
Актеры , Видео , Майя Туровская , Владимир Мотыль , Спартак Мишулин
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