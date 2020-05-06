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Том Круз снимется в фильме на борту МКС 

ТАСС и ещё 9 6 мая 2020
Том Круз снимется в фильме на борту МКС
Фото: ТАСС
Голливудский актер Том Круз сыграет роль в приключенческом фильме, часть съемок которого пройдет на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил во вторник в Twitter директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.
"В NASA очень рады работать с Томом Крузом над фильмом на борту МКС, — написал он. — Нам нужно с помощью популярных медиасредств вдохновить новое поколение инженеров и ученых, которые воплотят амбициозные планы NASA в жизнь".
Ранее портал Deadline сообщил, что Круз сыграет роль в фильме, действие которого развернется в космосе. В создании картины принимает участие также компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска. Какие-либо иные подробности о фильме — сроки производства, участие в проекте крупных голливудских компаний, даже название — пока не известны. Единственная деталь, которую смог уточнить Deadline — фильм не будет частью серии "Миссия: невыполнима".
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Актеры , Миссия невыполнима , Том Круз , Джеймс Брайденстайн , SpaceX , NASA
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