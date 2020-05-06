В кинематографе ценятся артисты, которые способны придумывать фразы и разыгрывать сцены на ходу. И порой актерские импровизации получаются настолько удачными, что их жалко оставлять за кадром. «Рамблер» собрал лучшие экспромты советских артистов.
«Джентльмены удачи»
Сцену с утренней зарядкой снимали в 17-градусный мороз. Леонов, Вицин и Крамаров не хотели выходить на мороз полуголыми, а Раднэр Муратов решил следователь требованиям режиссера. В отместку, коллеги по площадке стали натирать его снегом, а потом и друг друга. Сцена получилась настолько эффектной, что ее включили в финальный монтаж.
«Служебный роман»
Кадр из фильма «Служебный роман»
Наверняка многие помнят сцену, в которой Новосельцев старается защититься от своей начальницы. И в одном из дублей актер Андрей Мягков схватил секретаршу, роль которой исполнила Лия Ахеджакова, и прикрылся ею. Актриса не ожидала такого поворота и натурально закричала. Именно этот дубль было решено оставить в фильме.
«Ирония судьбы, или С легким паром!»
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
В этой картине целые две импровизационные сцены стали культовыми. Все помнят момент, когда Ипполит в одежде пытался помыться под душем. И сказал:
«О, тепленькая пошла».
Дело в том, что сцену снимали в павильонах «Мосфильма», и обычно там из кранов текла холодная вода. Однако именно в момент съемки полилась теплая вода, и это вызвало искреннее удивление актера.
Вторая культовая сцена тоже случилась благодаря Юрию Яковлеву. Сидя за праздничным столом и поедая блюда, он внезапно сказал:
«Какая гадость эта ваша заливная рыба».
Еда и правда оказалась не первой свежести, поэтому реакция актера вполне естественная.