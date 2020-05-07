Маколей Калкин возвращается в кино 

Райан Мерфи. У фанатов Маколея Калкина появился шанс снова увидеть актера на экране. Об этом рассказал создатель знаменитого на западе сериала «Американская история ужасов»

Обычно шоураннер не раскрывает подробностей о проекте. Тем более, что съемки нового сезона стартуют только по окончании эпидемии коронавируса. Но недавно Райан сообщил поклонникам сериала о том, что теперь в каст сериала войдет небезызвестный актер Маколей Калкин

«Мне всегда нравились работы Маколея Калкина. Нравился фильм «Один дома» и его последующие роли. У меня появилась одна безумная идея. Я рассказал ему о ней по телефону — о персонаже, которого предложил сыграть, хотя обычно не раскрываю детали материала. Я сообщил Маколею, что у его персонажа будет сумасшедший секс с героиней Кэти Бейтс. После некоторой паузы он произнес в ответ: «Похоже, это та роль, для которой я был рожден»,

— рассказал Мерфи.

Кэти Бейтс Для Маколея съемки в 10-ом сезоне сериала станут дебютом, а вот 71-летняя Кэти Бейтс является постоянной участницей проекта.

Несмотря на раскрытые подробности и опубликованный актерский состав, тема сезона еще неизвестна. И когда начнутся съемки тоже пока не ясно. Но Райан рад, что будет работать в одном проекте с Калкиным.

«Мы ждем завершения кризиса. Я рад, что Маколей Калкин оказался в моем мире, потому что хочу работать с ним, если наши стремления совпадут, »

— резюмировал Мерфи. Фото: открытые источники.