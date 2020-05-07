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Маколей Калкин возвращается в кино 

New Magazine 8 часов назад
Маколей Калкин возвращается в кино
Фото: New Magazine
У фанатов Маколея Калкина появился шанс снова увидеть актера на экране. Об этом рассказал создатель знаменитого на западе сериала «Американская история ужасов» Райан Мерфи.
Обычно шоураннер не раскрывает подробностей о проекте. Тем более, что съемки нового сезона стартуют только по окончании эпидемии коронавируса. Но недавно Райан сообщил поклонникам сериала о том, что теперь в каст сериала войдет небезызвестный актер Маколей Калкин.
«Мне всегда нравились работы Маколея Калкина. Нравился фильм «Один дома» и его последующие роли. У меня появилась одна безумная идея. Я рассказал ему о ней по телефону — о персонаже, которого предложил сыграть, хотя обычно не раскрываю детали материала. Я сообщил Маколею, что у его персонажа будет сумасшедший секс с героиней Кэти Бейтс. После некоторой паузы он произнес в ответ: «Похоже, это та роль, для которой я был рожден»,
— рассказал Мерфи.
Кэти Бейтс Для Маколея съемки в 10-ом сезоне сериала станут дебютом, а вот 71-летняя Кэти Бейтс является постоянной участницей проекта.
Несмотря на раскрытые подробности и опубликованный актерский состав, тема сезона еще неизвестна. И когда начнутся съемки тоже пока не ясно. Но Райан рад, что будет работать в одном проекте с Калкиным.
«Мы ждем завершения кризиса. Я рад, что Маколей Калкин оказался в моем мире, потому что хочу работать с ним, если наши стремления совпадут, »
— резюмировал Мерфи. Фото: открытые источники.
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Актеры , Американская история ужасов , Один дома , Кэти Бейтс , Райан Мерфи , Маколей Калкин
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