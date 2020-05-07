Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самая интеллектуальная актриса «взрослого жанра» 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Валентина Наппи дебютировала в 2011 году, с тех пор она снялась более чем в 180 роликах и завоевала несколько значимых наград в индустрии. Но прославилась актриса не только благодаря своей блестящей игре в фильмах для взрослых.
Итальянскую звезду считают настоящей интеллектуалкой. В свободное от работы время Валентина Наппи изучает искусство и дизайн, пишет о проблемах мужчин и женщин в современном обществе, высказывается на политические темы. Кроме того, актриса участвовала в философском фестивале и в дискуссии с философом Диего Фузаро о капитализме причислила себя к сторонникам "футуристического коммунизма". По мнению Валентины Наппи, борьба цивилизаций заключается не в противостоянии Запада и ислама, а в столкновении "сил модерна" и "сил традиции". Кстати, свое ремесло она считает "средством подрыва буржуазного лицемерия".
Лучшие кадры с Валентиной Наппи — в галерее "Рамблера".
Видео дня. Раскрыта тайна сюжетной дыры в «Назад в будущее»
Актеры , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Маколей Калкин вернется в кино
Маколей Калкин вернется в кино
Маколей Калкин возвращается в кино
Маколей Калкин возвращается в кино
Мифы о животных, которые нам привил кинематограф
Мифы о животных, которые нам привил кинематограф
В Disney рассказали о последствиях коронавируса
В Disney рассказали о последствиях коронавируса
Видео
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
02:08
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
ТВ
Что стало с актерами из драмы про любовницу-мачеху
07:43
Что стало с актерами из драмы про любовницу-мачеху
Фильмы Актеры
Что стало с российскими актрисами-звездами 90-х
02:07
Что стало с российскими актрисами-звездами 90-х
Актеры
Актеры, умудрившиеся потерять драгоценный «Оскар»
04:39
Актеры, умудрившиеся потерять драгоценный «Оскар»
Актеры
Куда пропала Разбойница из «Снежной королевы»
03:51
Куда пропала Разбойница из «Снежной королевы»
Актеры
Как бутылка водки помогла взять киноприз в Венеции
26:29
Как бутылка водки помогла взять киноприз в Венеции
Фильмы
Как Татьяна Паркина стала «женой-предательницей»
03:30
Как Татьяна Паркина стала «женой-предательницей»
Актеры
Альтернативные финалы фильмов, которые не увидели
10:01
Альтернативные финалы фильмов, которые не увидели
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение