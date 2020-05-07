Валентина Наппи дебютировала в 2011 году, с тех пор она снялась более чем в 180 роликах и завоевала несколько значимых наград в индустрии. Но прославилась актриса не только благодаря своей блестящей игре в фильмах для взрослых.

Итальянскую звезду считают настоящей интеллектуалкой. В свободное от работы время Валентина Наппи изучает искусство и дизайн, пишет о проблемах мужчин и женщин в современном обществе, высказывается на политические темы. Кроме того, актриса участвовала в философском фестивале и в дискуссии с философом Диего Фузаро о капитализме причислила себя к сторонникам "футуристического коммунизма". По мнению Валентины Наппи, борьба цивилизаций заключается не в противостоянии Запада и ислама, а в столкновении "сил модерна" и "сил традиции". Кстати, свое ремесло она считает "средством подрыва буржуазного лицемерия".

Лучшие кадры с Валентиной Наппи — в галерее "Рамблера".