Актрисы, которых знают по одной роли 

Иногда случается так, что несмотря на обширную фильмографию артиста, его вспоминают по самой известной работе. Или же актер действительно мало снимался, но успел произвести глубокое впечатление своей звездной ролью. Сегодня «Рамблер» вспомнил актрис, которые в сознании зрителей навсегда слились со своими знаменитыми героинями.

Мишель Мерсье

Очаровательная француженка дебютировала в детективной драме «Ответный удар» , работала с Франсуа Трюффо , снималась в мелодрамах и вестернах, но для всех навсегда осталась неукротимой Анжеликой, маркизой ангелов. Интересно, что в родной Франции брюнетка Мишель прославилась только после того, как сыграла эталонную романтическую блондинку. Хотя уже была хорошо известна других европейских странах, особенно — в Италии.

Кадр из фильма "Три орешка для Золушки"

Либуше Шафранкова

Чешская актриса активно снималась и в 90-е, и в 2000-е годы, но для большинства зрителей СНГ и Восточный Европы она в первую очередь Золушка, которой подарили три орешка. Фильм давно стал классикой, его неизменно смотрят на Рождество не только в самой Чехии, но и в Германии, и скандинавских странах. При этом Либуше играла и других сказочных принцесс («Третий принц», «Принц и Вечерняя звезда»), но Золушка все равно остается ее самой известной ролью.

Лилита Озолиня

Утонченная латвийская актриса сыграла в более чем трех десятках картин, но российские зрители до сих пор помнят ее красавицу Марту в сериале «Долгая дорога в дюнах».

Кадр из сериала "Долгая дорога в дюнах"

Татьяна Лютаева

Актриса продолжает играть в кино и на сцене, у нее обширная фильмография, однако ее визитной карточкой остается прекрасная Анастасия Ягужинская в первых и вторых «Гардемаринах». Кстати, эта роль была дебютной для молодой актрисы.

Кадр из фильма "Виват, гардемарины"

Светлана Аманова

Актриса ярко заявила о себе в кинокомедии мэтра отечественного кинематографа Леонида Гайдая «Спортлото-82». И другие ее работы остались в тени Танечки, счастливой обладательницы выигрышного билета.

Елена Валюшкина