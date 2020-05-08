Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

За что актеров фильма «Сибириада» забрали в милицию 

Анастасия Иванова 2 часа назад
За что актеров «Сибириады» забрали в милицию
Фото: Кадр из фильма «Сибириада»
Премьера фильма "Сибириада" состоялась в 1979 году. Картина получила Гран-при на Каннском кинофестивале. В кино Андрей Кончаловский пригласил звездный состав актеров. "Рамблер" рассказывает, какие проблемы возникли с ними у режиссера.
Изначально фильм был типичным госзаказом, цель которого — показать жизнь советских нефтяников и достижения социалистического труда на Западе. Однако Кончаловский превратил кино в поэму о жизни людей. Для съемок были задействованы все возможные ресурсы: из Германии привезли новые камеры, а специалисты Мосфильма для получения опыта даже ездили в Голливуд.
Сюжет построен вокруг двух семей: зажиточных Соломиных и бедных Устюжаниных. В звездный актерский состав "Сибириады" вошли Никита Михалков, Людмила Гурченко, Сергей Шакуров, Наталья Андрейченко, Елена Коренева, Виталий Соломин и другие.
Однако в процессе съемок актеры принесли Кончаловскому некоторые проблемы. Например, когда проходили съемки под Тверью, Павла Кадочникова вместе с Натальей Андрейченко и Александром Панкратовым-Черным забрали в милицию. Они купались в реке голыми и громко распевали песни. Отпустили их только благодаря бумаге Кадочникова с подписью Сталина и Ворошилова о присвоении ему звания «майора всех родов войск». Ее выдали актеру после роли в фильме "Подвиг разведчика".
Но на этом проблемы не закончились. Людмила Гурченко, которая сыграла Таю Соломину, сломала ногу на катке, когда участвовала в фильме "Мама". На съемки "Сибириады" актриса приехала в гипсе.
Видео дня. Что стало с российскими звездами 90-х
Комментарии
Актеры , Мамы , Мама , Наталья Андрейченко , Андрей Михалков-Кончаловский , Людмила Гурченко , Павел Кадочников , Сергей Шакуров , Елена Коренева , Никита Михалков , Виталий Соломин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чипы и цензура: почему шоу Михалкова сняли с эфира
Чипы и цензура: почему шоу Михалкова сняли с эфира
Почему закрылся сериал «Кухня»
Почему закрылся сериал «Кухня»
Что стало с актёрами, снимавшимися в «Фантомасе»
Что стало с актёрами, снимавшимися в «Фантомасе»
Бузова поставила на место обнаглевших героев «Дома-2»
Бузова поставила на место обнаглевших героев «Дома-2»
Видео
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
02:08
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
ТВ
Кем стали дети знаменитых советских актеров
10:12
Кем стали дети знаменитых советских актеров
Актеры
Как нашли актера, сыгравшего монстра Фредди Крюгера
10:30
Как нашли актера, сыгравшего монстра Фредди Крюгера
Актеры
Как снимали «Каникулы строгого режима»
13:50
Как снимали «Каникулы строгого режима»
Фильмы Актеры
За что убили актера Юрия Каморного
10:52
За что убили актера Юрия Каморного
Актеры
Что стало с актерами из драмы про любовницу-мачеху
07:43
Что стало с актерами из драмы про любовницу-мачеху
Фильмы Актеры
Что стало с российскими актрисами-звездами 90-х
02:07
Что стало с российскими актрисами-звездами 90-х
Актеры
Актеры, умудрившиеся потерять драгоценный «Оскар»
04:39
Актеры, умудрившиеся потерять драгоценный «Оскар»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение