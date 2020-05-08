За что актеров «Сибириады» забрали в милицию

Премьера фильма "Сибириада" состоялась в 1979 году. Картина получила Гран-при на Каннском кинофестивале. В кино Андрей Кончаловский пригласил звездный состав актеров. "Рамблер" рассказывает, какие проблемы возникли с ними у режиссера.

Изначально фильм был типичным госзаказом, цель которого — показать жизнь советских нефтяников и достижения социалистического труда на Западе. Однако Кончаловский превратил кино в поэму о жизни людей. Для съемок были задействованы все возможные ресурсы: из Германии привезли новые камеры, а специалисты Мосфильма для получения опыта даже ездили в Голливуд.

Однако в процессе съемок актеры принесли Кончаловскому некоторые проблемы. Например, когда проходили съемки под Тверью, Павла Кадочникова вместе с Натальей Андрейченко и Александром Панкратовым-Черным забрали в милицию. Они купались в реке голыми и громко распевали песни. Отпустили их только благодаря бумаге Кадочникова с подписью Сталина и Ворошилова о присвоении ему звания «майора всех родов войск». Ее выдали актеру после роли в фильме "Подвиг разведчика".