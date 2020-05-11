Как изменились актеры сериала «Остаться в живых» 

Фото: Кадр из сериала «Остаться в живых»

Все новости на карте

Последний эпизод сериала «Остаться в живых» вышел 10 лет назад. «Рамблер» расскажет, как изменились исполнители главных ролей за это время.

Эванджелин Лилли

«Человек-муравей». Главной претенденткой на роль Кейт Остин изначально была Ким Юн Джин. Однако продюсеры решили отдать ее начинающей канадской актрисе Эванджелин Лилли. После этого у нее было много ярких ролей в таких фильмах как «Хоббит», «Живая сталь»

Актриса состоит в гражданском браке с ассистентом режиссера «Остаться в живых» Норманном Кали. Пара воспитывает двух детей.

Мэттью Фокс

С 1991 году Мэттью Фокс женат на Маргарите Рончи. Пара воспитывает двух детей.

Хорхе Гарсиа

@pronouncedhorhay

После съемок в сериале «Остаться в живых» Хорхе появился в паре крупных телепроектах, но потом его карьера пошла на спад. Последняя картина с участием Хорхе Гарсия вышла в 2017 году — «Целитель».

С 2005 года актер женат на девушке по имени Эмили.

Джош Холлоуэй

После «Остаться в живых» Джош появился в таких популярных проектах как «Только спокойствие» и «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» . Сейчас актер снимается в сериале «Удивительные истории».

С 2004 года Джош женат на давней подруге, индонезийке Йессике Кумале. Пара воспитывает двоих детей.

Терри О’Куинн

@tboneoquinn

Карьера Терри О’Куинна началась задолго до сериала «Остаться в живых». Актер до сих пор активно принимает участие в различных проектах. В 2019 году вышел сериал «Явление» с участием Терри О’Куинна.