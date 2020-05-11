Как изменились актеры сериала «Остаться в живых» 

Последний эпизод сериала «Остаться в живых» вышел 10 лет назад. «Рамблер» расскажет, как изменились исполнители главных ролей за это время.
Эванджелин Лилли
Главной претенденткой на роль Кейт Остин изначально была Ким Юн Джин. Однако продюсеры решили отдать ее начинающей канадской актрисе Эванджелин Лилли. После этого у нее было много ярких ролей в таких фильмах как «Хоббит», «Живая сталь» и «Человек-муравей».
Актриса состоит в гражданском браке с ассистентом режиссера «Остаться в живых» Норманном Кали. Пара воспитывает двух детей.
Мэттью Фокс
После участия в «Остаться в живых» актер принял решение больше никогда не сниматься в сериалах. Мэттью Фокс снимался в фильмах «Мы — одна команда», «Император», «Война миров Z» и многих других. Последний проект с участием актера вышел в 2015 году — «Костяной томагавк».
С 1991 году Мэттью Фокс женат на Маргарите Рончи. Пара воспитывает двух детей.
Хорхе Гарсиа
@pronouncedhorhay
После съемок в сериале «Остаться в живых» Хорхе появился в паре крупных телепроектах, но потом его карьера пошла на спад. Последняя картина с участием Хорхе Гарсия вышла в 2017 году — «Целитель».
С 2005 года актер женат на девушке по имени Эмили.
Джош Холлоуэй
После «Остаться в живых» Джош появился в таких популярных проектах как «Только спокойствие» и «Миссия невыполнима: Протокол Фантом». Сейчас актер снимается в сериале «Удивительные истории».
С 2004 года Джош женат на давней подруге, индонезийке Йессике Кумале. Пара воспитывает двоих детей.
Терри О’Куинн
@tboneoquinn
Карьера Терри О’Куинна началась задолго до сериала «Остаться в живых». Актер до сих пор активно принимает участие в различных проектах. В 2019 году вышел сериал «Явление» с участием Терри О’Куинна.
Актер дружит с продюсером «Секретных материалов» Крисом Картером и режиссером «Остаться в живых» Дж. Дж. Абрамсом.