Актрисы, которые не постеснялись сняться голыми

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Чистый секс: знаменитости, которые не постеснялись сняться голыми в кино 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Полностью раздеться перед камерой — принципиальное табу для многих голливудских звезд: предстать в кадре в чем мать родила отказываются и многие актеры, замещая себя в сценах «ню» дублерами. Герои нашего списка — совсем другое дело. Они беззастенчиво справились с этой миссией на экране — чем, безусловно, увеличило их фанклубы в несколько раз.

Шарлиз Терон

Одна из самых востребованных красавиц Голливуда когда-то была начинающей актрисой, чью сексуальность режиссеры эксплуатировали по поводу и без: «Два дня в долине», «Ярды», «Азартные игры»… Отдельно хочется сказать о фильме «Голова облаках», гле Терон играла вместе со своим реальным возлюбленным, актером Стюартом Таунсендом. Однако самая памятная сцена с участием Шарлиз — это принятие ванной с героем Таунсенда. Тем более что из одежды на Терон в этом эпизоде были только шляпа и галстук.
Harper’s Bazaar

Моника Беллуччи

«Квартира», «Малена», «Необратимость», «То лето страсти» — лучшие режиссеры мира раздевали итальянскую красавицу Монику Беллуччи, что в очередной раз доказывает, что мужчины предпочитают женщин с формами, так что не нужно весить 45 килограммов, чтобы вас считали одной из самых желанных женщин планеты.
Harper’s Bazaar

Деми Мур

Не каждая актриса готова танцевать стриптиз перед камерой. Но бывшая жена Брюса Уиллиса — девушка явно не робкого десятка. За роль Эрин Грант в фильме «Стриптиз» Деми Мур получила фантастический по тем временам гонорар — двенадцать с половиной миллионов долларов, что молниеносно вывело ее на первые позиции самых высокооплачиваемых звезд Голливуда.
Harper’s Bazaar

Майкл Фассбендер

«Мне хочется, чтобы хорошим был любой из фильмов, к которому я приложил руку. Это не значит, что именно так всегда и бывает, но я стараюсь делать рискованные вещи», — признался когда-то Майкл Фассбендер. В случае с «голым» появлением актера в драме «Стыд» Стива Маккуина риск оказался более чем оправдан. Армия поклонниц Фассбендера стала в два раза больше, а многие и вовсе приступили к просмотру картины ради первых пяти секунд, где актер дефилирует обнаженным, демонстрируя все свои достоинства. В роли эротомана Фассбендер был очень убедителен — в том числе благодаря откровенным сценам, за что был номинирован на всевозможные кинопремии.
Harper’s Bazaar

Ева Грин

Вообще говоря, в фильмах Бернардо Бертолуччи главные герои так или иначе появляются в кадре голыми. Так и в камерной эротической драме живого классика «Мечтатели» всех трех главных персонажей, сыгранных Евой Грин, Луи Гаррелем и Майклом Питтом, мы можем лицезреть обнаженными. Еве Грин роль принесла всемирную славу и возможность стать следующей девушкой Джеймса Бонда, и как следствие, вновь продемонстрировать зрителям свою фигуру — но на этот раз в элегантных вечерних платьях.
Harper’s Bazaar

Ким Бейсингер

Классической можно назвать и сцену стриптиза под песню Джо Кокера в исполнении Ким Бейсингер в культовой эротической мелодраме Эдриана Лайна «Девять с половиной недель». В отличие от других звезд, танцевавших такие танцы в кино, от актрисы не требовалось проявлять профессиональные навыки — стриптиз ее героини был аматорским, но это не помешало Ким после выхода картины на экраны получить прозвище «Мисс Эротика».
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