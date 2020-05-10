Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что стало с героями передачи «Маски-шоу» 

Мария Сергеева 1 час назад
Что стало с героями передачи «Маски-шоу»
Фото: Кадр из передачи "Маски-шоу"
В первых рядах развлекательных ТВ-передач в 1990-е годы был популярный проект "Маски-шоу", поставленный комик-труппой "Маски" в стиле немного кино. Спустя какое-то время яркие образы остались лишь в истории, а об актерах только изредка мелькали какие-то новости. О том, что стало с героями известной передачи — в материале "Рамблера".

Георгий Делиев

Кадр из "Маски-шоу", VK/Георгий Делиев
Автор и художественный руководитель проекта сейчас вовсю занимается музыкальной деятельностью в рок-группе "Мастеркласс". В 2017 году актер присоединился к жюри телешоу "Лига смеха".

Наталья Бузько

Кадр из "Маски-шоу", @nataliyabuzko
У актрисы в телепередаче было достаточно много амплуа: от скромницы до роковой соблазнительницы. Сейчас она часто появляется на театральных подмостках и участвует в съемках кино.

Борис Барский

Кадр из "Маски-шоу", @b.barskii
Известный по большей части в роли военных, сейчас актер занимается поэзией, а также участвует в театральных постановках, нередко в роли главных героев.

Владимир Комаров

Кадр из "Маски-шоу", VK/Владимир Комаров
Артисту удавались роли бандитов и характерных украинцев. "Маски-шоу" он покинул в 2002 году, основав с Алексеем Агопьяном юмористический дуэт "Одеколон". Спустя три года подался в рок-н-ролл, создав группу "Д-ръ БрМенталь", в которой до сих пор является солистом.

Эвелина Бледанс

Кадр из "Маски-шоу", @bledans
Артистка по-прежнему находится в разряде популярных звезд, а ранее она покорила зрителей своим образом медсестры в эпизоде "Маски в больнице". Сейчас Бледанс активно участвует во многих телепроектах, а также является ведущей "Присяжных красоты" и "Человека-невидимки".

Юрий Стыцковский

Кадр из "Маски-шоу", "Счастье по рецепту"
В телепередаче "Маски-шоу" актер известен по роли усатого генерала. После ухода из проекта он занялся режиссерской деятельностью, а потом вел авторскую программу "Пупсня" на телеканале ТЕТ. Сейчас Стыцковский выступает в роли продюсера некоторых телепередач.

Валентин Опалев

Кадр из "Маски-шоу", "Исцеление любовью"
Актер с необычайно живой мимикой вспоминается по разным амплуа: от дебоширов до склочных женщин. После ТВ-передачи "Маски-шоу" появлялся в "Шоу долгоносиков". С 2006 года является генеральным продюсером и основателем "Мостелефильм" и "Киевтелефильм".
Видео дня. Что стало с российскими звездами 90-х
Комментарии
Актеры , Маска , Георгий Делиев , Алексей Агопьян , Эвелина Бледанс , Валентин Опалев , Борис Барский , Юрий Стыцковский , Владимир Комаров , Наталья Бузько
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Little Big готовы поехать на Евровидение в 2021
Little Big готовы поехать на Евровидение в 2021
Кем стали дети знаменитых советских актеров
Кем стали дети знаменитых советских актеров
Как нашли актера, сыгравшего монстра Фредди Крюгера
Как нашли актера, сыгравшего монстра Фредди Крюгера
Как снимали «Каникулы строгого режима»
Как снимали «Каникулы строгого режима»
Видео
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
02:08
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
ТВ
Как выглядят гардемарины 30 лет спустя
15:15
Как выглядят гардемарины 30 лет спустя
Актеры Фильмы
Трагическая любовь Инны Гулая и Геннадия Шпаликова
05:05
Трагическая любовь Инны Гулая и Геннадия Шпаликова
Актеры
Актеры, отказавшиеся от звания «народный артист»
04:29
Актеры, отказавшиеся от звания «народный артист»
Актеры
Шварценеггер уселся на шпагат на кухонном столе
00:53
Шварценеггер уселся на шпагат на кухонном столе
Актеры
Фильм, в котором впервые показали правду о войне
44:00
Фильм, в котором впервые показали правду о войне
Фильмы
Звезда кино шестидесятых увязла в скандале
00:18
Звезда кино шестидесятых увязла в скандале
Актеры
Отечественные актеры, не дожившие до 40
06:05
Отечественные актеры, не дожившие до 40
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение