Что стало с героями передачи «Маски-шоу» 

В первых рядах развлекательных ТВ-передач в 1990-е годы был популярный проект "Маски-шоу", поставленный комик-труппой "Маски" в стиле немного кино. Спустя какое-то время яркие образы остались лишь в истории, а об актерах только изредка мелькали какие-то новости. О том, что стало с героями известной передачи — в материале "Рамблера".

Георгий Делиев

Кадр из "Маски-шоу", VK/Георгий Делиев

Автор и художественный руководитель проекта сейчас вовсю занимается музыкальной деятельностью в рок-группе "Мастеркласс". В 2017 году актер присоединился к жюри телешоу "Лига смеха".

Наталья Бузько

Кадр из "Маски-шоу", @nataliyabuzko

У актрисы в телепередаче было достаточно много амплуа: от скромницы до роковой соблазнительницы. Сейчас она часто появляется на театральных подмостках и участвует в съемках кино.

Борис Барский

Кадр из "Маски-шоу", @b.barskii

Известный по большей части в роли военных, сейчас актер занимается поэзией, а также участвует в театральных постановках, нередко в роли главных героев.

Владимир Комаров

Кадр из "Маски-шоу", VK/Владимир Комаров

Артисту удавались роли бандитов и характерных украинцев. "Маски-шоу" он покинул в 2002 году, основав с Алексеем Агопьяном юмористический дуэт "Одеколон". Спустя три года подался в рок-н-ролл, создав группу "Д-ръ БрМенталь", в которой до сих пор является солистом.

Эвелина Бледанс

Кадр из "Маски-шоу", @bledans

Артистка по-прежнему находится в разряде популярных звезд, а ранее она покорила зрителей своим образом медсестры в эпизоде "Маски в больнице". Сейчас Бледанс активно участвует во многих телепроектах, а также является ведущей "Присяжных красоты" и "Человека-невидимки".

Юрий Стыцковский

Кадр из "Маски-шоу", "Счастье по рецепту"

В телепередаче "Маски-шоу" актер известен по роли усатого генерала. После ухода из проекта он занялся режиссерской деятельностью, а потом вел авторскую программу "Пупсня" на телеканале ТЕТ. Сейчас Стыцковский выступает в роли продюсера некоторых телепередач.

Валентин Опалев

Кадр из "Маски-шоу", "Исцеление любовью"

Актер с необычайно живой мимикой вспоминается по разным амплуа: от дебоширов до склочных женщин. После ТВ-передачи "Маски-шоу" появлялся в "Шоу долгоносиков". С 2006 года является генеральным продюсером и основателем "Мостелефильм" и "Киевтелефильм".